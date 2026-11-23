Azteca Noticias te comparte el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX este lunes 23 de noviembre de 2026, para que conozcas las condiciones del servicio y tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Metro CDMx hoy 23 de noviembre EN VIVO
¿Qué pasa en la Línea 9?
Usuarios aseguran que no hay avance de trenes en la Línea 9, que corre de Tacubaya a Pantitlán.
Recuerda que la Línea 2 del Metrobús (Tepalcates-Tacubaya) tiene un recorrido similar de oeste a este de la CDMX.
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Retiran tren en Línea 8
Usuarios reportan desalojo de un tren en la estación Iztacalco de la Línea 8, que corre de Constitución de 1917 a Garibaldi. El STC informó que normalizarán el paso de convoyes a la brevedad.
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