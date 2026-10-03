Exgobernador de Baja California reconoció tener acciones de empresa ligada a huachicol fiscal, dice FGR

Nueva información se dio a conocer sobre el caso de Ernesto "N", exgobernador de Baja California, acusado por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible a través de una empresa fundada por él.

El 26 de septiembre abandonó el penal de máxima seguridad del altiplano, en el Estado de México, tras ser detenido el 16 de julio en Ensenada, pero ahora llevará su proceso en prisión domiciliaria mientras se investiga el caso por huachicol fiscal del que se le acusa.

FGR asegura que hay pruebas contra Ernesto "N"

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que existen pruebas que establecen que, como accionista y secretario del Consejo de Administración de la empresa Ingemar, Ernesto “N” habría participado en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad.

Trabajos ministeriales, informó la FGR, permitieron identificar una red de contrabando de combustible, la cual utilizaba ferrotanques para desarrollar sus operaciones, a través de dicha empresa, vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, la cual presentó incongruencias con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales.

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Ernesto "N" tiene acciones de empresa ligada con huachicol fiscal

De acuerdo con la fiscalía, el exgobernador ha reconocido tener 49 por ciento de las acciones de la empresa señalada en la investigación por huachicol fiscal.

Además de tener conocimiento que desde 2024, camiones y ferrotanques con capacidad de 30 mil, 40 mil, 110 mil y 112 mil litros eran declarados en los pedimentos de importación por un volumen de 10 mil litros de combustible.

Las indagatorias de la FGR lo vinculan con esquemas financieros a través de los cuales habría recibido cerca de 18 millones de pesos mediante la empresa Ingemar, la cual presuntamente reportaba solo una fracción mínima del combustible que ingresaba ilegalmente al territorio nacional a través de las aduanas de Matamoros y Laredo.