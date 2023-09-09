Arrestan a rapero que confesó un asesinato en una canción

La policía de Estados Unidos arrestó al rapero Kenjuan McDaniel después de que grabó una canción y subió el video a YouTube, porque en la letra del tema confesaba haber cometido un asesinato.

El cantante, de 29 años de edad, fue detenido en Las Vegas tras compartir su canción, en la cual daba detalles de un asesinato ocurrido en 2021 y de los cuales solo el asesino y la policía tenían conocimiento, informaron las autoridades locales.

Además, en el video aparecía el rapero y algunos colaboradores que se transformaban en esqueletos, y supuestamente Kenjuan McDaniel realizaba movimientos que eran “consistentes con la evidencia en la escena”.

Please click below for information regarding the arrest of 25-year-old Kenjuan McDaniel in connection with a homicide that occurred September 18, 2021, near Lake Mead and Jones. pic.twitter.com/5d1939Y4AX — LVMPD (@LVMPD) August 30, 2023

El video fue compartido por primera vez en julio pasado, un detective lo encontró unos meses después y se dio cuenta que la letra de la canción hablaba de detalles exactos del asesinato que investigaban desde hace dos años.

"Los detectives observaron que el video musical tenía un nivel suficiente de similitud con los detalles del asesinato. Esto incluye el hecho de que Kenjuan confesó el asesinato en su letra. Los detalles proporcionados por Kenjuan en su video musical no se hicieron públicos y no serían de dominio público", informó la policía de Las Vegas.

¿Qué dice la canción del rapero que confesó un asesinato?

La letra de la canción dice "Aparca el coche, vuelve a ponerte de pie, la forma más inteligente de deslizarte, conduce, encierra dos veces al hombre, asegúrate de coger tu cuerpo".

También describe su alegría por la muerte de una persona: "Yo soy la razón por la que está muerto, todavía nos burlamos de él cuando muere, no la razón por la que está muerto, así que celebra la razón por la que llora su mamá".

Mientras McDaniel rapeaba en el video, recreaba elementos del asesinato que coincidían con las investigaciones sobre el crimen.

