Arrestan en Sudáfrica a sospechoso de triple homicidio en Reino Unido; huía tras la muerte de su esposa e hijas

La policía de Sudáfrica arrestó a un hombre de 45 años bajo la sospecha de haber asesinado a su esposa y a sus dos hijas menores de edad en una localidad cercana a Bedford, Inglaterra. El sospechoso había logrado salir del territorio británico antes de que los cuerpos fueran descubiertos por las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Nothabo Zandile Tshuma, de 42 años, y sus hijas Natalie y Nala, de 15 y 5 años respectivamente. Los tres cuerpos fueron hallados el pasado lunes en su casa en Great Denham.

No logró darse a la fuga en Sudáfrica

El presunto agresor, Ndodana Mkhanyisi Tshuma, de nacionalidad zimbabuense, abordó un vuelo desde el aeropuerto de Heathrow utilizando un pasaporte británico dos días antes del hallazgo de los cuerpos. Sin embargo, su huida culminó el viernes tras un operativo en el suburbio de Kensington, en Johannesburgo.

La portavoz de la policía sudafricana, Athlenda Mathe, emitió un mensaje contundente ante los medios tras la captura:

"Esto sirve como una severa advertencia de que nuestro país no es un escondite para ningún sospechoso criminal. Los rastrearemos, los encontraremos y los arrestaremos".Mathe detalló que el detenido comparecerá ante el tribunal este lunes, activando de inmediato los protocolos legales y el proceso de extradición correspondiente en coordinación con el gobierno del Reino Unido. La Fiscalía de la Corona (CPS) ya autorizó formalmente tres cargos de asesinato en su contra tras evaluar las evidencias.

El asesinato impactó a su comunidad

El inspector detective Lee Martin, de la Policía de Bedfordshire, declaró que la investigación avanzó rápidamente aunque requirió el despliegue y cooperación de múltiples agencias internacionales, incluyendo la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) británica, Interpol, y las autoridades locales de Zimbabue y Sudáfrica.

El crimen ha causado profunda consternación en la comunidad escolar de Bedford. Directivos escolares recordaron a la pequeña Nala, de 5 años, como un "rayo de sol", mientras que a Natalie, de 15 años y estudiante de décimo año, la describieron como una alumna brillante, destacada en la danza, la música y el deporte. Por su parte, los familiares de las víctimas agradecieron públicamente las muestras de apoyo y oraciones recibidas durante lo que calificaron como una "pérdida inimaginable".