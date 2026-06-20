Choque fatal de trenes en Inglaterra deja un maquinista muerto y al menos 100 heridos

Las autoridades británicas declararon el estado de "incidente mayor" tras una colisión frontal y por alcance entre dos trenes de pasajeros de la compañía East Midlands Railway (EMR) en las inmediaciones de Bedford, justo al norte de Londres. El impacto cobró la vida de uno de los maquinistas y dejó un saldo de al menos 100 personas heridas, desencadenando un despliegue masivo de los cuerpos de rescate de Inglaterra.

De acuerdo con los reportes de la Policía de Transporte Británica (BTP), el choque ocurrió minutos después de las 17:00 horas (tiempo local) del viernes, en el tramo ferroviario ubicado al sur del intercambiador de Elstow. Pasajeros a bordo describieron la colisión como una "explosión de bomba" que proyectó a las personas fuera de sus asientos, confirmando que una de las formaciones se encontraba totalmente estacionada sobre la vía cuando el segundo tren la impactó por la parte posterior.

🚨 One Dead, 89 Injured in Train Collision Near London



A train collision near Bedford, north of London, has left one person dead and 89 others injured. Authorities confirmed that two passenger trains were involved in the crash on June 19.



The victim was identified as a train… pic.twitter.com/cs5WH3kaUy — The Knight News (@Knight981311) June 20, 2026

Víctimas del terrible choque

El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra elevó la cifra de afectados durante la mañana de este sábado, detallando las condiciones del centenar de lesionados:

32 heridos graves: Dentro de este grupo, las autoridades médicas confirmaron que 11 personas presentan heridas de "extrema gravedad" y 9 de ellas se encuentran en estado crítico en cuidados intensivos.

Dentro de este grupo, las autoridades médicas confirmaron que 11 personas presentan heridas de "extrema gravedad" y 9 de ellas se encuentran en estado crítico en cuidados intensivos. 57 heridos leves: La mayoría de estos pasajeros fueron atendidos en el lugar del accidente por cortes, contusiones y crisis nerviosas, mientras que un total de 64 personas requirieron traslado hospitalario.

Para atender el siniestro, se movilizaron más de 70 bomberos, 20 ambulancias terrestres y seis helicópteros médicos. Hospitales en Bedford y Luton operan bajo protocolos de saturación y han solicitado a la población civil evitar las salas de urgencias a menos que se trate de una emergencia médica comprobable.

Provocó todo un caos hasta en el aeropuerto

El choque ha paralizado por completo el eje ferroviario que conecta el norte de Inglaterra y las Midlands con la capital británica. EMR anunció la suspensión total de sus servicios directos hacia la estación de London St Pancras durante todo el fin de semana, afectando a pasajeros procedentes de urbes como Sheffield, Lincoln y Derby.

La interrupción afecta también los trayectos hacia el Aeropuerto de Luton. Debido a que el tramo entre Luton y Bedford permanece bloqueado por las labores de remoción de escombros y peritajes, las autoridades aeroportuarias urgieron a los viajeros a utilizar rutas de autobuses alternas y anticipar sus salidas.

Investigación del accidente

El primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, calificó el incidente como "profundamente preocupante" y envió sus condolencias a los familiares del conductor fallecido, miembro del sindicato de maquinistas Aslef.

La secretaria de Transporte de Inglaterra, Heidi Alexander, informó que inspectores de la Rama de Investigación de Accidentes Ferroviarios (RAIB) ya se encuentran en la zona recolectando las cajas negras y evidencias técnicas para determinar por qué fallaron los sistemas de señalización y seguridad que debieron advertir la presencia del tren estacionado en la vía.