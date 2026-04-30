Cae un mexicano por tráfico de personas en una secta de Inglaterra

Tras un operativo contra una secta religiosa en Inglaterra, las autoridades de aquel país informaron de la detención de al menos 10 personas bajo los cargos de tráfico de personas y explotación sexual. Entre los aprehendidos, está un ciudadano mexicano.

Detalles del operativo contra la secta Religión Ahmadi de Paz y Luz en Inglaterra

Desde al menos marzo de 2026, la policía de Cheshire recibió denuncias sobre agresiones sexuales, matrimonios forzados y esclavitud moderna que ocurrieron desde el año 2023 en la secta Religión Ahmadi de Paz y Luz.

Los crímenes involucran una mujer víctima, quien fue integrante de dicha organización religiosa. Tras una investigación, la policía realizó al menos tres cateos el 29 de abril de 2026, lo que llevó al arresto de seis hombres y tres mujeres.

Un ciudadano mexicano entre los detenidos por tráfico de personas y explotación sexual

El detenido mexicano tiene 30 años y es acusado de tráfico de personas, agresión sexual y matrimonio forzado.

Entre los demás detenidos están dos estadounidenses de 42 años de edad, un británico de 35 años, una italiana de 44 años, un alemán de 44 años, una mujer sueca de 39 años, un egipcio de 35 años y una mujer estadounidense de 43 años.

¿Qué delitos se imputan a los miembros de la secta en Crewe?

Otras 13 personas quedaron arrestadas por sospecha de delitos contra el orden público, pero que no están relacionadas con la investigación principal, detalló la Policía de Cheshire en un comunicado.

“La operación de hoy es el resultado de una investigación exhaustiva y minuciosa sobre denuncias de delitos sexuales graves, matrimonios forzados y esclavitud moderna que involucran a miembros de un grupo religioso llamado Religión Ahmadi de Paz y Luz en Crewe”, afirmó el superintendente jefe Gareth Wrigley, de la policía de Cheshire.

Origen y antecedentes de la organización religiosa Ahmadi de Paz y Luz

La secta Religión Ahmadi de Paz y Luz asegura que tiene sus raíces en el chiismo o el islam chiita, pero los principales grupos musulmanes se han distanciado de él.

Este grupo se describe como un nuevo movimiento religioso que es la “única religión verdadera”. En sus inicios comenzaron en Egipto, después se movilizaron a Alemania y posteriormente abrieron una sede en Suecia antes de mudarse a la comunidad de Crewe en Inglaterra.

