Guía mata por accidente a un turista canadiense en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica

Un turista canadiense de 69 años murió tras recibir un disparo accidental por parte de un guía turístico dentro del Parque Nacional Kruger, la reserva natural más grande de Sudáfrica.

El incidente ocurrió mientras cenaban al aire libre en una zona de pícnic cerca de la puerta de acceso de Phabeni, según informó la entidad pública Parques Nacionales Sudafricanos (SANParks).

La policía de la provincia de Mpumalanga detuvo al guía e inició una investigación formal bajo los cargos de presunto homicidio culposo y manipulación negligente de un arma de fuego.

¿Cómo murió el turista?

De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, la víctima formaba parte de un grupo de excursionistas que se hospedaba fuera de la reserva y que ingresó exclusivamente para participar en una actividad nocturna organizada por una empresa privada.

Antes de morir, el turista se acercó al guía, quien portaba un rifle de servicio, y le preguntó si el arma era real. Al momento en que el empleado maniobró para mostrarle el fusil, este se detonó de manera imprevista. El proyectil impactó en la parte superior del cuerpo del visitante, provocándole la muerte instantánea en el lugar antes de que los servicios de emergencia pudieran intervenir.

No es el primer turista asesinado

El comisario provincial interino de la policía, Zeph Mkhwanazi, enfatizó que los protocolos de seguridad sobre el uso de armamento en las áreas turísticas son estrictos y que se llegará hasta las últimas consecuencias para deslindar responsabilidades. Por su parte, la dirección de SANParks lamentó el hecho y envió sus condolencias a los familiares de la víctima, cuya identidad no ha sido revelada.

Este acontecimiento ocurre en un momento tenso para el Parque Nacional Kruger, el cual registró hace menos de un mes el primer asesinato con arma blanca de dos turistas locales en un área remota del parque. Por ese caso anterior, las autoridades sudafricanas y de Mozambique arrestaron a principios de junio a dos personas sospechosas, lo que ya había encendido las alarmas sobre las garantías de seguridad para los visitantes internacionales en la reserva.