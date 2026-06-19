Niño de 3 años termina en santuario de cocodrilos en Reino Unido: Investigan al presunto responsable

Un menor de tres años de edad se encuentra hospitalizado en estado crítico pero estable tras haber sido atacado por al menos un cocodrilo dentro de un zoológico en el condado de Cambridgeshire, Inglaterra. Por el caso, la policía local detuvo a un hombre de 30 años bajo la sospecha de intento de homicidio, abriendo una línea de investigación penal para esclarecer cómo terminó el menor dentro del área de los reptiles.

El incidente ocurrió el pasado jueves por la tarde en el centro turístico y zoológico Johnsons of Old Hurst, ubicado cerca de la localidad de Huntingdon. Según fuentes policiales, el sospechoso, originario de la región de Norfolk, padece discapacidades de aprendizaje y se encontraba de visita en el lugar acompañado por cuidadores, sin que tuviera ningún vínculo con el pequeño o su familia.

Lo rescataron pero está grave

Los servicios de emergencia acudieron al zoológico tras recibir un reporte sobre un menor lesionado dentro del área conocida como la "Casa Tropical".

Testigos presenciales informaron haber escuchado gritos en la zona antes de percatarse de la emergencia. De acuerdo con especialistas en bienestar de reptiles, el personal del zoológico intervino de inmediato, mostrando una alta valentía al ingresar directamente al recinto para rescatar al niño de las fauces del animal.

El menor recibió atención médica inicial en el lugar por parte de un equipo de ambulancia aérea antes de ser trasladado de urgencia al Hospital Addenbrooke en la ciudad de Cambridge, donde permanece bajo cuidados intensivos debido a la gravedad de las heridas.

El hombre que lo arrojó ya fue liberado

La policía de Cambridgeshire confirmó que el sospechoso arrestado fue liberado bajo fianza temporal debido a que los médicos dictaminaron que "no se encuentra en condiciones físicas ni mentales para ser interrogado" como lo harían con cualquier otro detenido. Las autoridades están revisando las cámaras de seguridad internas (CCTV) para saber cuánto tiempo el niño pasó atrapado con los animales y cómo fue su caída.

Los voceros del Ayuntamiento de Huntingdonshire informaron que el zoológico tiene todas las licencias de operación en regla, incluso fueron recientemente renovadas tras una inspección obligatoria. Las barreras de protección de la plataforma de visitantes están reforzadas con mallas de acero altas y no habían ocurrido incidentes hasta ahora o fallas de seguridad en el hábitat de los cocodrilos, el cual alberga especies como el caimán de hocico ancho, el caimán de anteojos y el cocodrilo del Nilo.