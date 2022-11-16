Despega misión Artemis 1 de la NASA con destino a la Luna: VIDEO

El cohete SLS de la NASA despegó con éxito desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos, para enviar la nave Orión hacia la Luna en la primera misión del programa Artemis, que tiene el objetivo de enviar astronautas de nuevo al satélite a mediados de esta década.

El despegue de la misión Artemis ha sido un éxito, tras varios intentos fallidos. La misión tendrá una duración de 25 días, 11 horas y 36 minutos con destino a la órbita distante alrededor de la Luna.

El cohete más potente jamás construido

Se trata del primer lanzamiento del cohete SLS, el más potente jamás construido, y de la primera misión del programa Artemis, que tiene el objetivo de llevar astronautas de nuevo a la Luna a mediados de esta década.

La prueba de vuelo Artemis 1 de la NASA desplegará dos satélites para avanzar en la búsqueda de recursos lunares y un vehículo de detección de agua.

El cohete recorrerá un total de 2.1 millones de kilómetros

Recorrerá un total de 2.1 millones de kilómetros y el sitio de amerizaje objetivo será el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, previsto para el 11 de diciembre.

La nave, con tres maniquíes a bordo que recopilan datos para ayudar a futuras tripulaciones, volará cerca de la Luna, a casi 100 kilómetros de su superficie, y luego entrará en una órbita lunar lejana en la que llegará a situarse a más de 61,000 kilómetros del satélite terrestre, es decir hasta donde no ha llegado ninguna otra cápsula para tripulación.

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9 — NASA (@NASA) November 16, 2022

Las tripulaciones de Artemis llevarán a cabo investigaciones geológicas sobre el terreno y recolectarán muestras para comprender los procesos planetarios y los volátiles.

A su regreso, a Orión le espera otra dura prueba, como es descender con éxito frente a las costas de San Diego, en California, con apoyo de once paracaídas y en el que deberá aminorar de forma vertiginosa los 40,000 km/h de velocidad con la que alcanzará la atmósfera de la Tierra, un momento en que soportará hasta 2,760 grados centígrados de temperatura.

Las misiones de la NASA de Artemis 2, 3, 4, 5 y 6

Artemis 2 llevará el primer vuelo tripulado en 2024 y será una misión parecida a la del Apolo 8. (La tercera misión tripulada del programa espacial Apolo de los Estados Unidos. Esa misión inició el 21 de diciembre de 1968 y fue la primera misión tripulada en salir de órbita terrestre, llegar y orbitar a la Luna y finalmente regresar a la Tierra).

El Artemis 3 tendrá lugar en 2025 y será un alunizaje tripulado previsiblemente en 2025, que toque tierra en el satélite terrestre con la primera mujer y hombre de color que viajen a la Luna.

El Artemis 4 tendrá lugar en 2026, y el objetivo es la misión a la Lunar Gataway (la Lunar Gateway será una estación espacial destinada a servir plataforma orbital en la Luna). De 2026 a 2030 tendrán lugar las Artemis 5 a 6, será el inicio y preparación de las misiones regulares.

Millonaria inversión para llegar a la Luna

Según la NASA, el programa costará 93,000 millones de dólares para 2025. Las primeras cuatro misiones Artemisa costarán cerca de 4,100 millones cada una, en teoría.

Entre la gran misión de Artemis está volver a la Luna. Y se une el hecho de buscar que la primera mujer astronauta pise la Luna. Como objetivo secundario, quieren establecer una presencia en la superficie y la órbita lunar y sentar las bases de una economía lunar.

Es la NASA quien lidera este proyecto con el apoyo de media docena de Agencias Espaciales y un gran número de empresas privadas. Artemisa quiere sentar las bases para una presencia lunar a largo plazo y servir como trampolín para el envío de astronautas a Marte a lo largo de la década de 2030.

