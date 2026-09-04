Asalto en combi de Naucalpan: Delincuente abre la puerta, saca la pistola y les quita todo

Se reportó el asalto armado abordó una unidad de transporte público sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio, en Naucalpan, Estado de México.

El asalto ocurrió a la altura de la parada conocida como El Zapote, en la colonia San Rafael Chamapa. Una cámara instalada dentro de la unidad captó el momento.

¿Cómo ocurrió el asalto en Naucalpan?

En las imágenes se observa al hombre abrir la puerta de la unidad y sacar una pistola para amenazar a los pasajeros.

Con el rostro cubierto por un cubrebocas, el sujeto les exigió sus teléfonos celulares. Los tres pasajeros entregaron sus pertenencias.

Una de las víctimas incluso tuvo dificultades para encontrar su teléfono. Finalmente, se lo lanzó al delincuente, quien tomó el botín y escapó.

¿Cuántos robos al transporte público registra el Edomex?

De acuerdo con cifras del SESNSP, entre enero y julio se han contabilizado 2 mil 9 robos a transporte público colectivo como microbús o la famosa combi en el Estado de México, cifra que coloca a la entidad en el primer lugar nacional en este tipo de delito.

Esto representa un promedio de más de nueve asaltos al transporte cada día durante ese periodo.

El video del atraco vuelve a mostrar el riesgo que enfrentan diariamente quienes utilizan el transporte público en Naucalpan y otros municipios del Estado de México.