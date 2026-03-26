Matan a balazos a Roberto Castañeda, director de la junta de agua en Irapuato, Guanajuato

La delincuencia golpeó al servicio público en Guanajuato. La mañana de este jueves 26 de marzo, Roberto Castañeda Tejeda, quien se desempeñaba como director de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento (JAPAMI), fue asesinado en un ataque armado en el municipio de Irapuato.

El funcionario, una de las piezas clave en la junta de agua local, fue interceptado por sicarios cuando transitaba por calles del municipio, antes de comenzar su jornada laboral.

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Se reporta el asesinato de Roberto Castañeda Tejeda, director de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato pic.twitter.com/CQsjL8MKyQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 26, 2026

Emboscan a director de JAPAMI en Irapuato

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este jueves, cuando Castañeda Tejeda circulaba en su camioneta color blanco. Iba transitando por la colonia Díaz Ordaz, cuando sujetos armados se le emparejaron y le dispararon directamente.

El ataque dejó al funcionario herido y lamentablemente este no tuvo oportunidad de escapar, pues el ataque fue mortal.

Roberto Castañeda viajaba solo al momento del ataque

De acuerdo con las primeras declaraciones del Fiscal General, Gerardo Vázquez Alatriste, Roberto Castañeda se encontraba solo al momento de la agresión. De acuerdo al reporte del fiscal, emitido en un video de redes sociales, no se informó de acompañantes ni presencia de escoltas con el funcionario.

Tras el reporte de las detonaciones, socorristas llegaron al lugar para intentar auxiliarlo, pero lamentablemente solo pudieron confirmar la muerte de Roberto Castañeda.

Lorena Alfaro, presidenta municipal de Irapuato, condena el asesinato: "No habrá impunidad"

La noticia fue confirmada unos minutos después por la presidentia municipal de Irapuato, Lorena Alfaro, quien a través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, calificó al funcionario como "un servidor público ejemplar".

La alcaldesa ya instruyó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que trabaje de la mano con la Fiscalía del Estado en la búsqueda de los responsables. "No vamos a permitir que este hecho quede impune", agregó Alfaro.

Lorena Alfaro lamentó los hechos sucedidos la maañana de este jueves. Especial

Aseguran zona donde fue asesinado Roberto Castañeda en Irapuato

Elementos de seguridad resguardaron la zona para permitir que los peritos de la Fiscalía recopilen todas las pruebas, entre ellas casquillos.

La camioneta blanca presentaba impactos visibles en las ventanillas, lo que confirma que se trató de una ejecución planeada.

¿Quién era Roberto Castañeda Tejeda?

Castañeda era director de la JAPAMI, la cual administra, trata y da saneamiento al agua potable del municipio.

Su muerte pone sobre la mesa la vulnerabilidad de los funcionarios en México.