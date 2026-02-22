“Las balas nos alcanzaron”: periodista de Azteca Noticias narra cómo sintió la furia del CJNG al ser atacado durante los bloqueos en Jalisco

El periodista y presentador de Azteca Noticias, Otoniel Martínez, relató cómo vivió de cerca la violencia desatada tras la caída de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras cubría en Jalisco.

Así fue el ataque a camioneta en que viajaba Otoniel Martínez, periodista de Azteca Noticias

“Estábamos en Guadalajara cubriendo el medio maratón internacional y una jornada de colectivos de búsqueda cuando la furia del cártel se desató”, explicó.

Las autoridades federales habían informado en redes que todo operaba con normalidad, pero la realidad en las calles era distinta.

Durante su cobertura, el equipo periodístico recorrió la avenida Mariano Otero, donde los camiones de carga habían quedado detenidos por los bloqueos.

Así terminó una cobertura en Guadalajara: en medio de una balacera.



Tras la caída de "El Mencho", la violencia del CJNG se desató. Rumbo al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, sujetos armados cerraron la carretera a Chapala y dispararon.



Una bala atravesó la camioneta en… pic.twitter.com/xAr8Jkjef5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 23, 2026

Más tarde, en la zona del Álamo Industrial, reportaron autos calcinados, el cuerpo de un presunto criminal y dos detenidos trasladados por las autoridades.

Al dirigirse hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el equipo se encontró con sujetos encapuchados y armados que cerraban la carretera a Chapala. Fue ahí donde comenzó un episodio de terror…

Balacera y narcobloqueos en Jalisco

Otoniel Martínez contó que los agresores dispararon, y una de las balas atravesó la camioneta del equipo de noticias, alcanzando la ventanilla trasera izquierda.

“Mi compañero venía al volante y solo sentimos cómo estos vidrios nos caen encima. Nosotros reaccionamos, nos agachamos y aceleramos para alejarnos de esa zona”.

Por fortuna, el equipo de Azteca Noticias logró dar vuelta y ponerse a salvo. No obstante, este hecho refleja la cruda violencia que viven los habitantes, quienes se ven paralizados y confinados mientras los delincuentes actúan libremente, incendiando vehículos y bloqueando calles.