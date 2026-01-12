VIDEO | ¡Tragedia en Nueva York! Joven muere apuñalado tras pelea en pizzería

La tranquilidad del vecindario de Woodhaven, en Queens, Nueva York se rompió el viernes por la tarde cuando una pelea común entre adolescentes cruzó una línea mortal. Lo que empezó como una discusión dentro de una pizzería local se trasladó a las calles, terminando con la vida de Josue Argudo, un joven de apenas 17 años. La policía ya ha puesto bajo custodia a dos sospechosos, pero el dolor y la indignación siguen presentes entre los vecinos que intentaron salvarle la vida.

NEW: NYPD is looking for two suspects after a 17-year-old was slashed in the neck and k*lled



Police identified the victim as Josue Argudo of Woodhaven



Investigators say Argudo initially tried to run from his attacker but was unable to get away



Minutes later, he sat on a… pic.twitter.com/7tVM7wGA15 — Unlimited L's (@unlimited_ls) January 11, 2026

Asesinato de joven comenzó con una pelea

Según los reportes de las autoridades y la concejal Joann Ariola, el altercado inició cerca de la avenida 85 y la calle 76. Lo que parecía ser una disputa típica entre chicos escaló rápidamente cuando los involucrados salieron del establecimiento. En medio de la pelea, Josue recibió una herida mortal en el cuello. Los testigos describen la escena como algo fugaz pero devastador, que dejó a un joven lleno de energía tendido en el césped de un vecino.

Cámaras captan el ataque y la huida tras asesinato del joven

Un video de vigilancia de una casa cercana fue clave para reconstruir los hechos. En las imágenes se observa a un individuo persiguiendo a Josue con un cuchillo en la mano.

La dueña de la cámara, Patricia Ammirati, describió con horror cómo el atacante alcanzó a la víctima, lo apuñaló y luego, junto a un cómplice, se alejó del lugar caminando con una calma escalofriante, como si nada hubiera pasado.

A teenager was stabbed to death after a fight at a pizzeria spilled out onto the street, a Queens councilwoman says. @JohnBDias reports. https://t.co/CJz7czxQS9 — CBS New York (@CBSNewYork) January 10, 2026

Dos arrestos y cargos de asesinato

La respuesta de la policía de Nueva York fue rápida. Un joven de 17 años y otro de 18, identificado como Derek Trejo, han sido arrestados. Ambos enfrentan cargos graves de asesinato y posesión criminal de un arma.

Aunque los sospechosos ya están tras las rejas, los investigadores siguen analizando más grabaciones para confirmar si hubo más personas involucradas en la emboscada que terminó con la vida de Argudo, quien vivía a la vuelta de donde fue atacado.

El esfuerzo desesperado de los vecinos por salvar la vida del joven

Cuando Josue colapsó en la entrada de una vivienda, los residentes de Woodhaven no se quedaron de brazos cruzados. Varias personas corrieron hacia él para practicarle maniobras de reanimación (RCP) mientras llegaba la ambulancia.

Fue trasladado en estado crítico al Hospital Jamaica, pero lamentablemente los médicos no pudieron hacer nada por salvarlo. Sus vecinos lo recuerdan como un chico bromista y vital, cuya muerte ha dejado un vacío inmenso en la cuadra.