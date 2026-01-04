Así llegó Nicolás Maduro a Nueva York tras su detención

Nicolás Maduro llegó a Nueva York bajo custodia de autoridades estadounidenses y fue conducido desde un avión federal en la Base de la Guardia Nacional Aérea Stewart, en Newburgh.

Maduro fue trasladado para su comparecencia programada ante el tribunal federal de Manhattan, prevista tras su detención.

Primeras imágenes de Nicolás Maduro llegando a Nueva York

El avión en el que autoridades estadounidenses trasladan a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, llegó a Nueva York. Según CNN, ambos comparecerán el lunes ante la corte estatal.

Momentos después, una camioneta transportaba al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, después de que él y su esposa Cilia Flores fueran capturados durante la noche en Venezuela.

¿Por qué detuvieron a Nicolás Maduro?

Las autoridades de Estados Unidos han imputado a Nicolás Maduro por una serie cargos por delitos graves, entre los que se destacan:Conspiración de narcoterrorismo, Estados Unidos acusa a Maduro y a miembros de su círculo cercano de liderar una red criminal conocida como e l “Cártel de los Soles”, vinculada con el tráfico internacional de cocaína hacia Estados Unidos.

Además, por Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, Maduro también es acusado de conspirar para importar grandes cantidades de cocaína con la intención de perjudicar a las comunidades de la unión americana.

También por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, la Fiscalía de Estados Unidos también le imputa cargos relacionados con la posesión de armas de uso restringido, además de otros dispositivos, en conexión con las conspiraciones criminales y conspiración para poseer armas y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, mencionó que las acusaciones fueron presentadas formalmente ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, una jurisdicción que ha liderado casos de narcotráfico de alto perfil en el pasado.