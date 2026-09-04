Violencia en Veracruz: Asesinan con arma de fuego al diputado federal de Morena Zenyazen Escobar

El diputado federal por el partido Morena, Zenyazen Roberto Escobar García, fue localizado sin vida la mañana de este viernes 4 de septiembre en la comunidad de La Gloria, perteneciente al municipio de Puente Nacional, Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades de seguridad, el cuerpo del legislador presentaba al menos un impacto de proyectil de arma de fuego.

Tras el hallazgo, fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno acordonaron la zona e iniciaron un operativo en la región de la cuenca del río Antigua, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo y la recolección de los primeros indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

#ÚLTIMAHORA | Reportan la muerte del diputado federal de Morena (@PartidoMorenaMx), Zenyazen Escobar García.



Habría sido encontrado sin vida la mañana de este viernes en el municipio de Puente Nacional, en #Veracruzhttps://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/CaJBSv3dgk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 4, 2026

¿Quién era el diputado federal Zenyazen Escobar García?

era un político dentro de las filas de Morena en el estado de Veracruz y su trayectoria política comenzó estrechamente ligada al movimiento magisterial antes de incorporarse al partido. Fungía como diputado federal por el Distrito 16 con cabecera en Córdoba en la LXVI Legislatura. Anteriormente, había sido diputado local y coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Veracruz de 2016 a 2018.

En la Cámara de Diputados participamos en la primera sesión del Tercer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura.



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Asimismo, ocupó uno de los cargos más importantes durante la administración estatal del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, desempeñándose entre 2018 y 2024 como secretario de Educación de Veracruz.

La controversia del yate consumido por las llamas en "El Estero"

Previo a este suceso, el legislador se vio envuelto en una fuerte polémica tras el incendio de un yate en la exclusiva zona de "El Estero", en el municipio de Alvarado, donde cuatro jóvenes y el capitán tuvieron que saltar al agua tras una presunta falla eléctrica que provocó la explosión de la embarcación. Aunque versiones periodísticas señalaban que el yate era de su propiedad, Escobar García negó categóricamente las acusaciones en sus redes sociales: "Dicen que el yate era de un servidor, es totalmente falso... La Marina debe de tener un registro y nombre. Y también debe haber una investigación porque explotó de la nada". Según sus declaraciones, se encontraba en una moto acuática con su hija en el lugar y acudió únicamente a auxiliar a las víctimas.