¿Quiénes son los políticos asesinados en México durante 2026? Lista de casos de violencia

El problema de la violencia política en México ha alcanzado niveles críticos, convirtiéndose en un mecanismo de control territorial mediante el cual los grupos del crimen organizado buscan cooptar gobiernos locales, someter las finanzas municipales y asegurar así la impunidad.

Organizaciones de la sociedad civil y consultoras independientes como Integralia Consultores, Data Cívica (proyecto Votar entre Balas) y Causa en Común advierten que el ámbito municipal es el epicentro de este problema, pues más del 75% de los ataques se dirigen contra políticos locales, consolidando a las alcaldías y regidurías como el eslabón más frágil de la democracia mexicana.

Lista de políticos asesinados en México en 2026

Con base en los reportes de monitoreo constante de Integralia Consultores, Data Cívica y fuentes periodísticas, la violencia contra actores políticos, funcionarios locales y aspirantes en lo que va de 2026 incluye los siguientes casos documentados:



Valentín Lavín Romero (julio): Presidente municipal de Temoac, Morelos (emanado del PVEM). Fue ejecutado por un comando dentro del propio Palacio Municipal en pleno centro de la cabecera. El edil Benjamín Medrano Quesada (julio): Cantante, exalcalde de Fresnillo y exdiputado federal, ejecutado en un ataque armado Alcalde de San Miguel Yogovana, una comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca. Ermeldo Rivera Campos (junio): Aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de El Papayo, Coyuca de Benítez. Sandra Camacho Flores (marzo): Activista y figura política de Morelos

#ÚLTIMAHORA | La Fiscalía de Morelos confirma el fallecimiento del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, tras ser atacado a balazos.https://t.co/jA205gHsw3 pic.twitter.com/WnrEaK1if9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 22, 2026

¿Cuántos políticos han asesinado en México por sexenio?

Las cifras recopiladas por organizaciones civiles muestran una tendencia ascendente en los homicidios políticos en los últimos tres sexenios federales, evidenciando un grave deterioro de las condiciones de seguridad para ejercer la política:



Sexenio de Felipe Calderón (2006-2012): Alrededor de 48 homicidios de políticos y autoridades locales registrados por organizaciones no gubernamentales y bases de datos independientes sobre violencia electoral.

Alrededor de de políticos y autoridades locales registrados por organizaciones no gubernamentales y bases de datos independientes sobre violencia electoral. Sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018): Se documentaron más de 140 políticos, aspirantes y candidatos asesinados , con un pico crítico durante el proceso electoral federal de 2018 (el más violento registrado hasta ese momento).

Se documentaron más de , con un pico crítico durante el proceso electoral federal de 2018 (el más violento registrado hasta ese momento). Sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024): Consolidado por el Observatorio Electoral y proyectos como Votar entre Balas de Data Cívica como el periodo más violento para la política en la historia reciente, superando los 230 asesinatos de actores políticos, aspirantes, candidatos y funcionarios. Solo en el proceso electoral 2023-2024, las ONG documentaron más de 34 candidaturas ejecutadas.

Consolidado por el Observatorio Electoral y proyectos como de Data Cívica como el periodo en la historia reciente, superando los de actores políticos, aspirantes, candidatos y funcionarios. Solo en el proceso electoral 2023-2024, las ONG documentaron más de 34 candidaturas ejecutadas. Sexenio de Claudia Sheinbaum (2024-En curso): De acuerdo con el seguimiento de Integralia Consultores y el monitoreo diario de Causa en Común, la cifra de alcaldes, exalcaldes y funcionarios locales asesinados ya supera los 15 casos, superando con rapidez los registros de años anteriores durante el mismo periodo inicial de gobierno.

De acuerdo con Integralia Consultores, tan solo durante el año 2025 se registraron 382 incidentes de violencia política, de los cuales casi la mitad (49.2%) correspondieron a homicidios dolosos. Tan solo en el primer semestre de 2025 se documentaron 112 homicidios de políticos y funcionarios. Sumando los casos ocurridos entre el cierre de 2024 y el avance de 2026, la cifra acumulada de asesinatos políticos en lo que va del sexenio ya supera los 170 homicidios.

Los alcaldes asesinados en México en los últimos años

Las presidencias municipales han sido el objetivo primario de la violencia delictiva, ya que controlar la alcaldía le permite al crimen organizado manejar las policías locales, la obra pública y el cobro de piso. Entre los casos más graves de alcaldes asesinados en funciones en el periodo reciente (2024–2026) destacan:



Valentín Lavín Romero (Temoac, Morelos – Julio de 2026): Asesinado

Carlos Manzo (Uruapan, Michoacán – Noviembre de 2025): Asesinado a disparos durante un evento público de Día de Muertos en el municipio, a pesar de contar con antecedentes de amenazas

Asesinado a disparos durante un evento público de Día de Muertos en el municipio, a pesar de contar con Miguel Bahena Solórzano (Pisaflores, Hidalgo – Octubre de 2025): Atacado a balazos a las afueras de su domicilio particular.

Atacado a balazos a las afueras de su domicilio particular. Martha Laura Mendoza (Tepalcatepec, Michoacán – Junio de 2025): Ejecutada en una emboscada junto a su esposo en la cabecera municipal.

Ejecutada en una emboscada junto a su esposo en la cabecera municipal. Lilia Gema García Soto (San Mateo Piñas, Oaxaca – Junio de 2025): Asesinada a tiros en las instalaciones de la alcaldía.

Asesinada a tiros en las instalaciones de la alcaldía. Salvador Bastida García (Tacámbaro, Michoacán – Junio de 2025): Ultimado tras salir de un establecimiento comercial.

Ultimado tras salir de un establecimiento comercial. Isaías Rojas Ramírez (Metlatónoc, Guerrero – Mayo de 2025): Falleció tras un ataque armado en un tramo carretero.

Falleció tras un ataque armado en un tramo carretero. Alejandro Arcos Catalán (Chilpancingo, Guerrero – Octubre de 2024): Decapitado

Román Ruíz Bohórquez (Candelaria Loxicha, Oaxaca – Octubre de 2024): Atacado mortalmente fuera de su vivienda.

El país se descompone y #Morelos lo confirma



Sicarios terminaron con la vida del alcalde Valentín Lavín Romero dentro de la presidencia municipal de Temoac.



Y sí, ahora ni las oficinas públicas son seguras. El alcalde Lavín ya había sobrevivido a un ataque en enero y su entorno… pic.twitter.com/JNrE9SgkwR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 23, 2026

*Esta nota se encuentra en desarrollo y se actualizará con cada nuevo reporte oficial*

