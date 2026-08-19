Caen Jostin ‘N’ y Miguel Ángel ‘N’ por asesinato de menor dentro de transporte público en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la detención de Jostin Daniel 'N' y Miguel Ángel 'N', señalados por su probable participación en el asesinato de una menor de edad ocurrido al interior de una unidad de transporte público en el municipio de La Paz, Edomex.

De acuerdo con la Fiscalía del Edomex, los agentes desplegaron un operativo de búsqueda después de reunir información durante las investigaciones; las diligencias permitieron ubicar y detener a los dos hombres señalados por su posible participación en el homicidio de la menor.

Así ocurrió el ataque contra la menor en La Paz

La investigación de la Fiscalía establece que los hechos ocurrieron el pasado 9 de agosto, cuando la víctima, de 10 años, se encontraba junto con su madre y su padrastro dentro de una unidad de transporte público estacionada en una base de la colonia Ancón de los Reyes.

Hasta ese sitio habrían llegado Miguel Ángel “N” y otro hombre; de acuerdo con la indagatoria, uno de ellos accionó un arma de fuego contra las personas que estaban dentro del vehículo y posteriormente escapó.

La agresión dejó heridos a los dos adultos que acompañaban a la menor, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica; la niña perdió la vida a consecuencia de las lesiones provocadas durante el ataque.

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#Detenido



Elementos de la #FiscalíaEdoméx cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Jostin Daniel “N” y Miguel Ángel “N” por su probable participación en el homicidio de una menor de edad que se encontraba al interior de una unidad de transporte público que se hallaba… pic.twitter.com/XqmcnJXRd0 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 18, 2026

¿Qué relación tiene Jostin Daniel “N” con el homicidio?

Las investigaciones permitieron establecer, según la Fiscalía mexiquense, que después de la agresión Miguel Ángel 'N' y su acompañante habrían recibido apoyo de Jostin Daniel 'N' para escapar del lugar .

Con esa información, la Fiscalía identificó a ambos hombres como posibles participantes en el homicidio y acudió ante una autoridad judicial para solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes; una vez obtenidos los mandamientos, agentes ministeriales realizaron las detenciones.

Los dos señalados fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedaron a disposición del órgano jurisdiccional que deberá determinar su situación jurídica.

Crimen en La Paz apunta a caso de extorsión

El asesinato de la menor apunta a una posible extorsión como una de las líneas relacionadas con el ataque contra la unidad de transporte público; tras el crimen, operadores de la Ruta 69 y de otras líneas protestaron sobre la carretera México-Texcoco para exigir justicia y denunciar las presiones que enfrenta el sector.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer qué motivó la agresión.