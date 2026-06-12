Ladrón en Tlalnepantla pidió a chofer bajar la velocidad para robar y atraco acaba en tragedia

Un intento de asalto a los pasajeros de una combi en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, terminó en una tragedia.

El presunto responsable, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), es un hombre llamado Ricardo Alexis “N”.

Ladrón en Tlalnepantla amenazó y agredió a chofer

Ahora el sujeto es investigado por su probable participación en el delito de robo con la agravante de haber causado la muerte de una persona.

Los hechos ocurrieron el 4 de junio de 2026, en la colonia Fraccionamiento Viveros del Valle en el municipio de Tlalnepantla.

Ese día Ricardo Alexis “N” viajaba en una unidad de transporte público, como pasajero, sin embargo, en algún momento se levantó de su lugar, caminó hacia el chofer y con una pistola le dio un golpe amenazándolo para que bajara la velocidad.

El sujeto habría accionado el arma de fuego al interior de la unidad para asaltar a los pasajeros, sin embargo, en algún momento, la víctima habría intentado sorprender a Ricardo Alexis “N” para desarmarlo, pero el ladrón le disparó.

@aztecanoticias Un sujeto 4rmad0 intentó asaltar una combi en Naucalpan, #Edomex. Trató de subir a la unidad pero el chofer avanzó con la puerta abierta. Un valiente pasajero quiso patearlo, mientras otros se tiraron al suelo por miedo a disparos. La información en #PrimeraLínea #Asalto #Naucalpan #Combi #Inseguridad #México #Viral #Tendencia #AztecaNoticias #Noticias #InformaciónParaTi #TikTokInforma ♬ sonido original - Azteca Noticias

Pasajeros logran desarmar a ladrón de combi en Tlalnepantla

Al darse cuenta de esta situación, tanto el chofer como los demás pasajeros, aprovecharon para sujetar y desarmar a Ricardo Alexis “N”.

El detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de un Juez.

La Fiscalía del Estado de México inició la investigación para acreditar la posible participación de este individuo en el delito de homicidio y un juez lo vinculó a proceso.

Ladrón de combi podría pasar 70 años en prisión

Además, se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva y el juez otorgó tres meses de plazo para la investigación correspondiente.

El sujeto, en caso de ser encontrado responsable, podría alcanzar una sentencia condenatoria de hasta 70 años de prisión.

"El ilícito se cometió en una unidad de transporte público y derivó en el fallecimiento de la víctima", informó la Fiscalía del Edomex este 11 de junio de 2026.