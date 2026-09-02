¿Quién era Ana Paula, esposa del tecladista de Camilo Séptimo asesinado en Atizapán?

Momentos de verdadero terror se vivieron en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México cuando Jonathan Samuel Meléndez, tecladista de la agrupación Camilo Séptimo fue asesinado junto a tres personas más, entre ellas, su esposa, Ana Paula Barragán.

Ana Paula tenía 35 años y, de acuerdo con los primeros reportes sobre el caso, tenía cinco meses de embarazo. También murió su esposo, su hija de tres años y una cuarta mujer que presuntamente realizaba labores domésticas para la familia.

¿Quién era Ana Paula Barragán? Esto se sabe de la esposa del tecladista de Camilo Séptimo

Aunque su esposo tenía una presencia reconocida en la escena musical mexicana, Ana Paula mantuvo un perfil alejado de los reflectores, los que se ha revelado sobre la esposa es que tenía 35 años; sin embargo al contar con un perfil de Instagram privado lo único que se conoce es por los posteos que su pareja realizaba.

Su cuenta reunía más de 700 publicaciones y alrededor de 130 seguidores al momento de ser consultada. En la fotografía de perfil aparecía sentada frente al mar y su descripción estaba integrada principalmente por emojis y una referencia a su propio usuario.

Asesinan a Camilo Séptimo y su familia; esto es lo que se sabe

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, Ana Paula, quien también estaba embarazada, fue asesinada junto con Jonathan, su hija de tres años y una mujer que presuntamente trabajaba con la familia; además de su mascota.

Por ahora, las circunstancias exactas en las que ocurrieron los asesinatos no han sido esclarecidas públicamente. Tampoco existe, hasta la publicación de esta información, una hipótesis oficial definitiva sobre el móvil.

Niño de 6 años, sobreviviente en el multihomicidio de Atizapan

En medio de la tragedia que representó la muerte del tecladista de Camilo Séptimo y de su familia, la fiscalía reveló que un niño de 6 años fue el único sobreviviente; de momento se desconoce si estaba en el lugar o más detalles sobre dónde se encontraba al momento del incidente.