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Asesinan a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y a su familia en Atizapán de Zaragoza, Edomex; esto se sabe

La Fiscalía del Edomex confirmó el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, y su familia, en Atizapán de Zaragoza; esto se sabe.

Asesinan a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y a su familia en Atizapán de Zaragoza, Edomex; esto se sabe
¿Qué le pasó al tecladista Jonathan Meléndez?|Especial

Escrito por: Jimena Romero

Una tragedia se confirmó por parte de la Fiscalía del Estado de México este miércoles 2 de septiembre. Las autoridades confirmaron el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista y productor de la banda Camilo Séptimo, junto con tres integrantes de su familia dentro de un fraccionamiento en Atizapán de Zaragoza.

Las autoridades ya capturaron a dos presuntos responsables.

Esto es todo lo que se sabe.

¿Dónde asesinaron a Jonathan Meléndez?

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento residencial Grand Viure, ubicado en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza.

Lo que comentaron las autoridades en los reportes, la policía municipal llegó a la casa durante la noche del martes 1 de septiembre, confirmando el hallazgo de cuatro personas sin vida dentro de un departamento.

Asesinaron a la familia de Jonathan Meléndez

Entre las víctimas estaba el músico de 38 años, su esposa de 35 años, quien tenía cuatro meses de embarazo, la hija de ambos de 3 años de edad, y una joven de 21 años, que se dice que ayudaba con las tareas domésticas. Los agresores le quitaron la vida a la mascota de la familia.

Dentro de un cuarto, los agentes localizaron a un niño de 6 años con vida y sin signos de violencia.

¿De qué murió el tecladista de Camilo Séptimo?

Las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México comentaron que la agresión armada se fue entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes.

Dos de las víctimas estaban amarradas, y los cuerpos tenían disparos de arma de fuego en la cabeza y en la espalda.

¿Quiénes son los detenidos por el asesinato del tecladista y su familia?

En un operativo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la policía de la Ciudad de México, las autoridades detuvieron a dos hombres.

Los implicados fueron identificados como Gerardo “N” y Diego Sebastián “N”, este último señalado como presunto socio del músico, quien habría aprovechado la relación de confianza para ingresar al domicilio.

Caso del tecladista Jonathan Meléndez: así va la investigación

Las investigaciones dicen que la cercanía del detenido con la familia facilitó el acceso al departamento sin levantar sospechas.

La Fiscalía mexiquense seguirá recabando pruebas para definir cuál fue el motivo que provocó el asesinato del tecladista.

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