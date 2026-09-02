La razón y móvil del asesinato del tecladista de Camilo Séptimo en Atizapán

La banda mexicana Camilo Séptimo está de luto tras el homicidio del tecladista Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, quien fue asesinado con su familia dentro de su casa en el municipio de Atizapán, Estado de México.

Fue cerca del mediodía cuando las autoridades confirmaron este brutal crimen ocurrido entre las 17:30 y las 19:40 horas de el 1 de septiembre al interior de un departamento en una torre residencial al interior del Fraccionamiento Grand Viure, ubicado en Bosque Esmeralda.

#IMPORTANTE | Conmoción en la escena musical mexicana



La Fiscalía del Edomex confirmó el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la agrupación @CamiloVIImx, durante un ataque armado al interior de su inmueble en Atizapán de Zaragoza.



En el lugar, fueron privados de la… pic.twitter.com/Go1F80h70Q — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 2, 2026

Capturan a dos por homocidio del tecladista de Camilo Séptimo

Dos presuntos implicados en este caso fueron detenidos y presentados ante las autoridades ministeriales para iniciar una investigación y proceso en u contra por su probable participación en los hechos.

Los dos detenidos fueron identificados como Diego Sebastián "N" y Gerardo "N", quienes son señalados como los presuntos autores del homicidio de cuatro personas y un perro.

Las autoridades supieron del crimen horas después cuando a las 23:50 horas, la policía municipal de Atizapán de Zaragoza informó del hallazgo de cuatro personas muertas en la casa.

Detenidos por el homicidio del tecladista de Camilo Séptimo.|FGJEM

¿Por qué mataron al tecladista a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sigue una línea de investigación de lo ocurrido.

Fuentes de seguridad consultadas por Azteca Noticias señalaron que de ambos detenidos, uno de ellos sería el principal sospechoso.

Se trata de Diego Sebastián "N", quien conocía al tecladista Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, oues tenía una relación directa con él de socios.

Hasta ahora la posible causa del homicidio apunta a un robo, debido a que Diego Senastián "N" conocía a la víctima.

Tecladista de Camilo Séptimo dejó pasar a su asesino

La relación que mantenían ambos era de negocios, pues eran socios en una plataforma digital para conectar a personas con alojamientos temporales y así poder hospedarse.

Se sabe que el presunto asesino pudo entrar a la casa de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa con su permiso, pero nunca esperaron que este sujeto sería quien habría planeado robarle.

¿Quiénes son las otras víctimas asesinadas con el tecladista?

El productor musical y compositor, de 38 años de edad, fue asesinado con su esposa, de 35 años, quien tenía cuatro meses de embarazo. También mataron a su hija de 3 años.

En el lugar fue encontrado igual el cuerpo de una joven de 21 años, quien era empleada doméstica de la familia, así como el perro de las víctimas el cual estaba maniatado.

Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas y la menor con un disparo en la cabeza, mientras que la cuarta víctima tenía un balazo en la espalda.

