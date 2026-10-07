Cártel de Sinaloa

Notas
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Cárteles que controlan la CDMX en 2026: los peligrosos narcotraficantes que cayeron en la capital
El crimen organizado opera en CDMX, zona del país en la que también fueron detenidos narcotraficantes que por años controlaron el negocio del tráfico de drogas.
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Exagente de la DEA pide al gobierno mexicano enviar a Rocha Moya a EU por presuntos nexos con cárteles
Derek Maltz reconoció la captura de “El Tanque” y planteó que el envío de políticos señalados en Estados Unidos representaría un golpe contra los cárteles.
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¿Quién es "Mayito Flaco"? Uno de los 16 hijos de "El Mayo" Zambada
El nombre del hijo de “El Mayo” Zambada resonó esta semana por un informe de la DEA; ¿quién es “El Mayito Flaco” el heredero que ahora controla a La Mayiza y es parte de la guerra en Sinaloa.
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¿Quiénes son los jefes de plaza y lugartenientes de "Mayito Flaco"? Nombres, fotos y apodos
Estados Unidos identificó a jefes de plaza y lugartenientes aliados de Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, para controlar “La Mayiza” en el país.
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Esta es la casa de cambio que "Mayito Flaco" usa para lavar dinero con transacciones espejo: ubicación y nombre
Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, lava el dinero de “La Mayiza” usando una casa de empeño en México: ubicación y cómo es el lugar que usa.
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El "Mayito Flaco" está en CDMX, asegura la DEA; emite ficha de búsqueda
La DEA emitió una ficha de búsqueda contra Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, e identificó su última ubicación en la Ciudad de México. Conoce los detalles.