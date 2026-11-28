Más de 700 mil mujeres participarán durante los próximos tres años en un programa del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) que busca evaluar la eficacia de la inteligencia artificial para identificar el cáncer de mama.

El proyecto fue presentado como el ensayo más grande del mundo que está enfocado en utilizar esta tecnología para apoyar la detección de tumores.

¿Cómo será el proyecto?

La iniciativa cuenta con un presupuesto de poco más de 13 millones de dólares, y pretende comprobar si la incorporación de herramientas de IA permite reconocer anomalías en etapas más tempranas, además de disminuir la carga de trabajo de los especialistas en radiología.

Las primeras mujeres seleccionadas para participar ya fueron convocadas en los Hospitales Universitarios de Cambridge.

“No quiero morir de cáncer” es la petición de Rocío, que fue diagnosticada con cáncer de mama diseminado a ganglios, huesos, pulmones e hígado.



Necesita un tratamiento innovador que cuesta 180 mil pesos y que no se tiene en hospitales públicos; ella es una más de las mujeres… pic.twitter.com/0NyPHWmnTN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 26, 2026

Es importante mencionar que el procedimiento para las participantes no sustituirá la mamografía convencional, pues las mujeres se realizarán el estudio habitual, pero las imágenes obtenidas también serán procesadas por un sistema de inteligencia artificial que ayudará a identificar posibles señales de la enfermedad.

El ensayo busca determinar si un modelo que combine la evaluación de un solo radiólogo con el análisis de la IA puede alcanzar los mismos niveles de seguridad y precisión que el procedimiento tradicional.

El cáncer de mama es el más común en Reino Unido

Esta enfermedad es el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres del Reino Unido, pues cada año se diagnostican alrededor de 55 mil casos y se registran aproximadamente 11 mil 500 fallecimientos relacionados con este padecimiento.

La investigación está coordinada por las universidades de Warwick y Cambridge, en colaboración con el NHS, con responsables consideran que, si los resultados son favorables, esta modalidad permitiría aprovechar mejor el tiempo de los profesionales sanitarios y destinar más recursos humanos a otras tareas vinculadas con el diagnóstico y tratamiento del cáncer.