Jensen Huang manifestó su disposición a regresar a la dirección ejecutiva de Nvidia, compañía que cofundó hace 33 años y de la que salió tras verse involucrado en un escándalo por varias relaciones extramaritales.

El exdirectivo aseguró que aceptaría volver si la junta directiva considera que su reincorporación representa la mejor decisión para la empresa.

¿Qué dijo Jensen Huang de su salida de Nvidia?

En un comunicado difundido este martes, Jensen Huang reconoció que cometió errores en su vida personal y que sus acciones afectaron a la compañía y a sus integrantes.

“No estuve a la altura de los estándares que se esperan de todos en Nvidia y he cometido errores graves en mi vida personal. Le causé problemas a la junta directiva que lamento profundamente”.

#Actualización | Jensen Huang compartió su primera declaración pública desde que renunció como CEO de @nvidia; aseguró que cooperará con la investigación independiente de la Junta Directiva y está dispuesto a regresar si se lo piden. pic.twitter.com/2O6ZYvQavz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 17, 2026

El empresario dejó el cargo apenas cuatro días después de que el consejo de administración anunciara una investigación sobre su conducta, luego de que trascendieran informes acerca de distintas relaciones extramatrimoniales.

Entre ellas se mencionó un vínculo con Alice Huang, identificada por algunas fuentes como una posible colaboradora de la inteligencia china, así como otro supuesto romance con una ejecutiva de Nvidia.

Jensen Huang quiere regresar a Nvidia

La salida de Jensen Huang puso fin a una trayectoria de más de tres décadas al frente de una de las empresas tecnológicas más valiosas del mundo, cuyo crecimiento la convirtió en una pieza central de la industria de los semiconductores y la inteligencia artificial.

Pese a su renuncia, el exdirector aseguró que estaría dispuesto a atender las solicitudes de quienes respaldan su regreso.

“Si la junta directiva decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, sería un honor responder a estos llamados y regresar como director ejecutivo”, señaló.

Sin embargo, CNN reporta que la junta directiva no contempla reincorporarlo al puesto.