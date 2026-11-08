Amenaza de muerte al papa León XIV durante su gira por América Latina: Detienen a obrero en Argentina.

La amenaza de muerte contra el Papa León XIV durante su visita a Argentina llevó a las autoridades a detener a un hombre de 49 años, señalado por realizar una llamada intimidatoria contra el máximo representante de la Iglesia católica.

El sospechoso fue localizado en menos de 24 horas y quedó a disposición de la justicia federal, mientras las autoridades analizan los elementos encontrados en su domicilio.

¿Quién es el hombre detenido por amenazar al papa León XIV?

La detención del implicado se realizó en las últimas horas en Villa Rosa, localidad del partido de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.

Durante el registro de la vivienda, los agentes aseguraron tres teléfonos celulares, un dron y otros dispositivos electrónicos que ahora forman parte de las diligencias para establecer el alcance de las amenazas y determinar si existía alguna capacidad para concretar una agresión contra el pontífice.

El sospechoso es un obrero de 49 años cuya identidad no ha sido difundida debido a que la investigación permanece abierta.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría utilizado una llamada telefónica para lanzar amenazas contra León XIV durante la segunda jornada de actividades del líder religioso en territorio argentino.

La intervención de las autoridades comenzó después de que los organismos de inteligencia recibieran información relacionada con el riesgo.

Los datos fueron canalizados hacia la unidad antiterrorista de la Policía Federal Argentina, que participó en las labores para identificar y localizar al presunto responsable.

¿Cómo habría planeado atacar al papa León XIV?

La investigación se centra en una llamada telefónica mediante la cual el obrero habría amenazado de muerte al pontífice. Tras identificar al presunto responsable, las autoridades registraron su vivienda y aseguraron tres teléfonos celulares, un dron y otros dispositivos electrónicos que podrían aportar información sobre el caso.

Uno de los celulares habría sido utilizado para realizar la llamada intimidatoria; mientras tanto, los investigadores analizan el dron para determinar si tenía alguna función relacionada con una posible agresión contra León XIV.

Por ahora, no se ha establecido que el aparato fuera a utilizarse para ejecutar un ataque ni se ha revelado cómo habría pretendido concretar la amenaza.