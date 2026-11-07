Durante su gira por Latinoamérica, el Papa León XIV llamó a las instituciones educativas a promover un uso responsable de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

¿Qué dijo el Papa León XIV de la IA?

Durante su visita a la Universidad Católica de Montevideo, en Uruguay, el pontífice advirtió sobre los riesgos de la deshumanización y defendió que la educación debe proteger la dignidad humana frente al avance de los sistemas tecnológicos.

“Es urgente que nuestra educación escolar y universitaria contribuya al uso sabio de las tecnologías y la IA, colocando a la persona antes que el algoritmo y armonizando las inteligencias técnica, emocional, social, espiritual y ecológica”, dijo.

El pontífice también consideró que las escuelas y universidades enfrentan un desafío ante el proceso de deshumanización que atraviesa la sociedad.

🙏 El papa León XIV celebra la primera misa de su gira por Uruguay, en el Parque París Londres, en Paysandú.



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“El proceso de deshumanización que estamos viviendo es un desafío para nuestras instituciones escolares y universitarias”.

En ese contexto, advirtió que la sociedad corre el riesgo de valorar a los individuos únicamente por su capacidad para producir o cumplir determinados criterios de eficiencia.

“Mientras se atribuye inteligencia a los sistemas computacionales, nos cuesta reconocer la dignidad inalienable de las personas, cuyas vidas se juzgan según el criterio de la eficiencia y, cuando se considera que ya no son productivas, son rechazadas y descartadas”.

Papa León XIV invita a unión de educación católica con la sociedad

Otro de los puntos centrales de su mensaje fue la necesidad de que la educación católica mantenga una relación abierta con su entorno.

El pontífice consideró que las instituciones no deben funcionar como espacios aislados, sino establecer vínculos con distintos sectores de la sociedad.

Por ello, planteó que los centros educativos deben escuchar a las familias, la sociedad civil y las autoridades políticas y administrativas, además de mantener contacto con representantes de los sectores productivos y las distintas categorías laborales.