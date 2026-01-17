¿Momento perfecto para llenar el tanque? Consulta el precio de la gasolina hoy 17 de enero 2026

Fuerza Informativa Azteca trae para ti el precio de la gasolina para este 17 de enero 2026 así como dónde encontrar más económico este combustible. Consulta si es el momento perfecto para llenar el tanque.

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 17 de enero de 2026?

A nivel nacional, el mercado muestra una ligera estabilización tras los ajustes de inicio de año, aunque la tendencia se mantiene al alza en comparación con diciembre:

Gasolina Regular (Magna): Precio promedio por litro de $23.35 pesos .

Precio promedio por litro de . Gasolina Premium: Precio promedio por litro de $25.81 pesos .

Precio promedio por litro de . Diésel: Precio promedio por litro de $26.35 pesos.

Precio del gas natural vehicular hoy sábado 17 de enero de 2026

Para los conductores de aplicaciones y transporte público que utilizan GNV, los costos son:

Mínimo: $10.99 pesos por litro.

$10.99 pesos por litro. Promedio: $12.60 pesos por litro.

$12.60 pesos por litro. Máximo: $14.49 pesos por litro.

Precios en las grandes metrópolis: CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León

La movilidad este fin de semana de quincena será intensa en las zonas urbanas: