Asistente virtual Alexa, podrá imitar la voz de un familiar fallecido

Alexa podrá imitar y reproducir la voz de un familiar fallecido, sí, así como lo lees. La asistente virtual de Amazon, podrá contar con una función para traer las voces de seres queridos que ya no están entre nosotros.

Regularmente, Alexa el dispositivo y asistente virtual de Amazon, puede hablar con diversas voces que previamente fueron captadas por actrices o actores en un estudio de grabación. Estos leen una serie de textos con diferentes entonaciones que posteriormente se utilizan aislar fonemas y hacer que la voz sintética del asistente virtual de Amazon se parezca a la de un humano.

Sin embargo, los desarrolladores de Alexa trabajan en una nueva función que permitiría reconstruir la voz de cualquier persona a partir de una breve grabación de voz o de un video, por lo que se podrá reproducir la voz tanto de una persona viva como de una que ya no se encuentre entre nosotros, un familiar fallecido por ejemplo.

Amazon shows off Alexa feature that mimics the voices of your dead relatives https://t.co/VrRkPTkWnc pic.twitter.com/feUHysAI9t — The Verge (@verge) June 23, 2022

Alexa podrá imitar la voz de cualquier persona viva, incluso una voz del "más allá"

Como si se tratara del capítulo de una serie de ciencia ficción en un futuro cercano, Alexa, el asistente virtual que cada vez forma más parte de la vida cotidiana en los hogares, podría hablarte con voces "del más allá".

Su futura función parecería una idea tomada de la trama de un capítulo de Black Mirror, popular serie de Netflix, en la que se "traen" las voces de seres queridos que ya no están entre nosotros.

En la conferencia desde Las Vegas, Amazon ha presentado sus últimos avances en aprendizaje máquina e inteligencia artificial, además de algunas de las aplicaciones de esta tecnología en Alexa, entre las que se destaca esta nueva posible función.

La compañía fundada por el magnate Jeff Bezos, no ha señalado si planea hacer de esta función un producto comercial para sus altavoces y pantallas inteligentes, sin embargo, la idea de construir una voz sintética a partir de breves grabaciones de una real podría ser una realidad en un futuro inmediato.

Alexa podría leer un cuento a los niños utilizando la voz de una abuela fallecida. Solo le bastaría una grabación de voz de tan solo un minuto de duración como punto de partida para poder recrear la voz deseada.