Asteroide “asesino de ciudades” pasará entre la Tierra y la Luna ¿hay riesgo de choque?

Un enorme asteroide que mide entre 40 y 100 metros pasará cerca de nuestro planeta el fin de semana, se espera que el cuerpo llamado “asesino de ciudades” cruce en medio de la Tierra y la Luna durante el fin de semana.

El asteroide que tiene el potencial para causar daños significativos en las ciudades se acercará a la Tierra de manera inusual, ya que pasará a unos 170 mil kilómetros de nuestro planeta.

La Agencia Espacial Europea (ESA) indicó que el asteroide no representa riesgo para la Tierra, pero es inusual que se acerque tanto al planeta, ya que esto sucede una vez cada 10 años.

“No hay ninguna posibilidad de que este ‘asesino de ciudades’ impacte contra la Tierra, pero su proximidad ofrece una gran oportunidad para hacer observaciones”, indicó la ESA.

|NASA

Los astrónomos de la Red Internacional de Alerta de Asteroides indicaron que estudiarlo es una buena práctica para la defensa planetaria en caso de que un asteroide peligroso se dirija hacia el planeta en algún momento.

¿Cuándo pasará el asteroide cerca de la Tierra y la Luna?

El asteroide denominado 2023 DZ2 pasará entre la Luna y la Tierra el sábado por la noche y debido a la cercanía podrá ser visible a través de telescopios pequeños. Por lo que representa una oportunidad única para los expertos de estudiar el cuerpo.

El asteroide 2023 DZ2 fue descubierto hace un mes y pasará a menos de 515 mil kilómetros de distancia de la Luna a una velocidad de unos 28 mil kilómetros por hora.

¿Dónde y a qué hora ver el asteroide que pasará cerca de la Tierra el fin de semana?

Si quieres ver el asteroide “asesino de ciudades” pasar cerca de la Tierra podrás hacerlo a través de la transmisión en vivo del Virtual Telescope Project, el próximo 25 de marzo a partir de las 23:00 horas. No obstante el acceso online será limitado, por lo que será necesario que te conectes puntual.

Un asteroide tan grande no volverá a pasar tan cerca de la Tierra hasta el 2026, de acuerdo con algunos análisis de la NASA y la ESA, sin embargo, existe la posibilidad de que ocurran eventos con cuerpos más pequeños.

