Asteroide del tamaño de un puente se aproxima a la Tierra: NASA

¿Un asteroide del tamaño del Golden Gate de San Francisco? El Laboratorio de Propulsión Jet (JPL, por sus siglas en inglés) se dedica a rastrear asteroides y cometas que se encuentra a una distancia relativamente cerca de la Tierra, y en está ocasión reportaron cinco objetos de los cuales hay uno que preocupa por su tamaño y el alcance que podría tener; por esta razón la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), ofreció detalles.

Actualmente el laboratorio de propulsión se distingue del resto por las innovaciones tecnológicas que presentan de manera continúa, se posicionan como los líderes en exploración robótica tras enviar el rovers a Marte, pero su éxito llegó 50 años atrás cuando impulsó a Estados Unidos al espacio con misiones como: Voyager, Curiosity, Cassini y Galileo.

¿Cuándo pasará el asteroide que tiene el tamaño del Golden Gate cerca de la Tierra?

De acuerdo con datos ofrecidos por la NASA, el asteroide es identificado como 48863 (1994 XD) y tiene una longitud de mil 500 pies, por lo que la preocupación aumenta al tener un tamaño equivalente al Golden Gate de San Francisco.

Tras el monitoreo constante que se lleva a cabo por los científicos espaciales, estos consideran que pasará el próximo lunes 12 de junio de 2023 a una distancia de 1 millón 970 mil kilómetros, por su parte los otros asteroides que se tienen identificados cuentan con las siguientes características:



Asteroide 2023JB2: Tamaño 160 pies, cuenta con el tamaño de un avión y se perfila para rozar la Tierra el 9 de junio de 2023.

Asteroide 2018 CR: Tamaño 59 pies, con las características de una casa; se prevé que el miércoles 7 de junio tenga su punto más cercano.

Asteroide 2017UJ2: Tamaño 7.3 pies; tiene el tamaño de un auto y el 7 de junio sería su aproximación.

Asteroide 2023KW3: 210 pies, al igual que el 2023JB2, tiene el tamaño de un avión y su punto más próximo será el martes 6 de junio.

This is a visualization tool that shows Near-Earth Objects. It's called Eyes on Asteroids and you can go explore it on your own: https://t.co/r2EAzrWIYl. — NASA JPL (@NASAJPL) June 5, 2023

¿Qué características tiene el Golden Gate de San Francisco que ahora es comparado con un asteroide?

El icónico puente de San Francisco se construyó en los años treinta por el ingeniero Joseph Strauss, actualmente tiene una longitud de 1280 metros y cuenta con dos torres de 227 metros de altura cada una; en su parte interna cuenta con seis carriles que permiten el cruce de tendidos eléctricos y conducciones de combustible. Desde su base y hasta el mar hay una espacio de 67 metros altura para que puedan pasar barcos de relatico gran calado a través de la bahía.