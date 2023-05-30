Poderoso terremoto sacude Marte: ¿Por qué es clave para crear vida en el planeta rojo?

Uno de los objetivos trazados para la humanidad en este siglo se encuentra en el espacio, concretamente en Marte, el planeta más cercano a la Tierra, el cual nunca ha podido ser explorado por los seres humanos a pesar de su "corta" distancia; sin embargo, un reciente estudio difundido por la NASA ha explicado que los terremotos en este cuerpo celeste podrían ser clave para poder llegar en el futuro.

A través de la misión Insight, la NASA pudo traducir y escuchar cómo se produjo un poderoso sismo en el 2022 en Marte, el cual fue de magnitud aproximada a 5 y que ha producido múltiples resultados para los seres humanos, en especial con las misiones a futuro presentes, pues el objetivo es establecer una zona de "amartizaje" sólido.

¿Por qué es importante estudiar los sismos en Marte?

Estudiar los terremotos, propiamente dicho como "martemotos", es fundamental para las misiones a futuro debido a que sirven para determinar la corteza y la densidad del terreno en Marte, de acuerdo con científicos de la Universidad ETH de Zúrich. A partir de esta información, el objetivo es poder determinar en qué zona se podrá colocar una base.

Respecto al último temblor de magnitud 5 que azotó el planeta rojo, los profesores afirmaron a Reuters que la intensidad del último sismo fue de tan alto alcance, que las ondas superficiales recorrieron todo el planeta varias veces.

Doyeon Kim, sismólogo de la ETH Zúrich, explicó que mediante el análisis de la NASA podemos empezar a medir la velocidad de las ondas mientras viajan por la superficie, lo que ayuda a conocer la estructura interna de Marte, pieza vital para poder llegar con mayor seguridad a este planeta.

Listen to what a marsquake sounds like pic.twitter.com/yD96pNqgRm — Seeker by The Verge (@Seeker) November 24, 2020

¿Cuándo se tiene planeado ir a Marte?

Tanto la NASA como Space X, de Elon Musk, han difundido sus intenciones de colocar humanos en Marte a la brevedad; sin embargo, la prueba y error se ha consolidado como el principal motivo que ha provocado que esta misión se retrase. El objetivo es emprender el viaje antes de 2030, tanto para la agencia estadounidense como para la empresa del multimillonario sudafricano.

Meteorito que impactó Marte también es fundamental para los astronautas

Esta situación se asemeja a lo que difundió la NASA a finales del 2022, cuando presentaron un informe de un gigante meteorito que cayó sobre su superficie y emitió otra onda similar a la de un sismo, la cual también fue escuchada y analizada por los científicos, quienes consideraron este hecho como algo "crucial".

“El hielo subterráneo será un recurso vital para los astronautas, quienes podrían usarlo para una variedad de necesidades, que incluyen agua potable, agricultura y propulsor de cohetes. Nunca se había visto hielo enterrado tan cerca del ecuador marciano que, como la parte más cálida de Marte, es un lugar atractivo para los astronautas”, señaló la Agencia en el reporte

