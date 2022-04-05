¿Cuántos asteroides pasarán cerca de la Tierra en abril 2022?

En abril 2022 cinco asteroides pasarán cerca de la Tierra, el más grande mide 24 metros, lo que equivale al tamaño de un avión, según el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés).

El tablero Asteroid Watch es un panel de vigilancia de la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), por medio del que se rastrean asteroides y cometas que se acercarán a nuestro planeta.

A partir del rastreo, se muestra “la fecha del acercamiento más cercano, el diámetro aproximado del objeto y la distancia desde la Tierra para cada encuentro”, explicó JPL.

#PlanetaryDefense @NASA includes finding, tracking & characterizing near-Earth objects, and our experts survey the sky each night to continue finding and cataloguing new discoveries.



Here’s what we’ve found: https://t.co/1wL4ifObpp pic.twitter.com/OQIq2Jrw7o — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) April 1, 2022

¿Cuándo pasarán los asteroides cerca de la Tierra?

De acuerdo con Asteroid Watch, en abril 2022 se acercarán cinco asteroides a nuestro planeta, el primero lo hizo hoy 5 de abril, se identificó como 2012 TV y pasó a unos siete millones 360 mil kilómetros de distancia.

El miércoles 6 de abril pasará el asteroide 2022 GN1, a unos 126 mil kilómetros de la Tierra; este objeto celeste tiene un tamaño aproximado de nueve metros, lo que equivaldría a un autobús.

El 7 de abril 2022 se espera el paso de tres asteroides, a diferentes distancias de la Tierra, detalló el Laboratorio de Propulsión a Chorro.



Asteroide 2022 GQ1, mide nueve metros y pasará a 222 mil kilómetros.

Asteroide 2022 GP1, mide 15 metros y pasará a un millón 720 mil kilómetros.

Asteroide 2022 GO, mide 24 metros y pasará a cinco millones 760 mil kilómetros.

El tablero muestra los próximos acercamientos dentro de un rango de 7.5 millones de kilómetros o 19.5 veces la distancia a la Luna.

“Un objeto de más de 150 metros que puede acercarse a la Tierra dentro de esta distancia se denomina objeto potencialmente peligroso”, indicó JPL, por lo que ninguno de los asteroides que pasarán en abril 2022, entran en dicha clasificación.

En redes sociales, el tablero Asteroid Watch confirmó que no se prevén amenazas de impacto en nuestro planeta en el futuro previsible, sin embargo, los expertos inspeccionan los cielos cada noche para encontrar objetos cercanos.

