Mujer astronauta encabezará misión espacial de la NASA

Nicole Aunapu Mann ha esperado nueve largos años por su oportunidad de ir al espacio. Y si todo sale según lo previsto, la espera terminará el 3 de octubre, cuando la astronauta nativa americana lidere la misión Crew-5 de la NASA a la Estación Espacial Internacional.

John Herrington fue el primer astronauta nativo americano en llegar al espacio en 2002, pero Mann sería la primera mujer en romper esa barrera.

Me siento muy orgullosa. Es importante que celebremos nuestra diversidad.

First suited run in the NBL. What a cool experience. pic.twitter.com/MWKT4YF2B5 — Nicole Mann (@AstroDuke) May 17, 2014

La astronauta, que es miembro de los wailacki de las tribus indias de Round Valley, en el norte de California, dice que su próxima misión espacial ha despertado el entusiasmo en su comunidad.

A pocas semanas de su viaje espacial, la astronauta afirma que llevará a la órbita algunos recuerdos de su hogar, entre ellos un "atrapasueños", un amuleto protector tradicional de los nativos americanos.

La astronauta, coronel de la marina con un máster en ingeniería mecánica, fue reclutada en la NASA en 2013 y terminó su formación dos años después.

Como antigua piloto de caza que voló en misiones de combate en Iraq y Afganistán, parece muy adecuada para el estrés y la imprevisibilidad de una misión espacial tripulada.

Mann, el astronauta de la NASA Josh Cassada, el japonés Koichi Wakata y la cosmonauta rusa Anna Kikina están preparados para despegar desde el Centro Espacial Kennedy de Florida a bordo de la nave espacial Dragon e intercambiar la Tripulación 4 de la ISS.

La atronauta y su tripulación ayudarán a preparar los vuelos tripulados de larga duración que serán fundamentales para el éxito de Artemis.

