Astronauta de la NASA y dos cosmonautas rusos regresan a la tierra

En un área remota de kazajistán la nave regresó a la tierra después de desacoplarse con éxito y la estación espacial internacional y volar de regreso a la tierra. El astronauta de la NASA y los cosmonautas llegaron con buen estado de ánimo.

La nave espacial soyuz aterrizó con un paracaídas y equipos de rescate llegaron a la cápsula para poner una carpa médica para evaluar la salud de los tripulantes antes de regresar a casa.

Los tres integarntes fueron sacados de la nave aproximadamente media hora después del aterrizaje con un buen estado de ánimo.

Astronauta establece récord

El aterrizaje marca el final de una misión triunfal para el astronauta de la NASA Mark Vande Hei, que estuvo en el espacio 355 días estableciendo un récord por el vuelo espacial individual más larga para un estadounidense.

El regreso a la tierra junto con sus homólogos rusos Pyotr Dubrov y los cosmonautas Anton Shkaplerov da un mensaje de esperanza como símbolo de asociación en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia por la guerra en Ucrania.

Relación de más de 20 años entre NASA y agencia espacial de Rusia

Desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania la NASA ha mantenido firmemente qué la estación ha estado operando normalmente y que su relación de más de 20 años con la agencia espacial rusa no se ha visto afectada por la agitación en el terreno.

La NASA despegó un equipo de más de 20 personas en kazajistán para recuperar la nave y rescatar al astronauta y a los cosmonautas antes de trasladados en un helicóptero a un avión de la nasa en una pista de aterrizaje cercana.

La NASA ha dicho que no puede operar la estación espacial internacional sin los rusos que proporcionan la propulsión que permite que la estación mantenga su órbita y maniobra y cuando sea necesario, por su parte Rusia también necesita a la NASA ya que la agencia espacial proporciona energía al segmento ruso de la estación.

La NASA dicho repetidamente que las dos agencias espaciales están funcionando bien a nivel operativo y que la misión continúa trascendiendo la geopolítica.

