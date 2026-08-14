Parece una estrella, pero no lo es: descubren la primera “estrella agujero negro”

¡El universo no es como lo pintan! Una nueva investigación del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) reveló un objeto extraño que podría representar un nuevo tipo de estructura cósmica nunca antes visto: una “estrella de agujero negro” de apenas 660 millones de años después del Big Bang.

El hallazgo, realizado con observaciones del telescopio espacial James Webb, apunta a la posible existencia de un agujero negro central rodeado por una enorme y densa envoltura de gas que, desde la distancia, parece una estrella, pero ¿qué es lo raro?, pues que este objeto podría emitir hasta 100 mil millones de veces más energía que un astro normal.

¿Qué es una “estrella de agujero negro”?

Esta investigación se suma a uno de los grandes misterios que fueron detectados por el telescopio James Webb, conocidos como los “pequeños puntos rojos”.

De acuerdo con Rohan Naidu, investigador que encabezó el estudio, este agujero negro central podría tener una masa de alrededor de 100 mil veces la del Sol, mientras que la envoltura gaseosa sería tan extensa que alcanzaría aproximadamente el tamaño de nuestro sistema solar; todo esto en conjunto parecería una estrella.

Sin embargo, la diferencia está en la fuente de energía, ya que un cuerpo celeste tradicional obtiene su brillo de las reacciones de fusión nuclear que ocurren en su interior, pero la “estrella agujero negro” se alimenta del gas que lo rodea.

Lo que hay detrás de los pequeños puntos rojos en el espacio

Los llamados pequeños puntos rojos se convirtieron en uno de los grandes enigmas de las primeras observaciones del telescopio espacial James Webb.

Ahora bien, cuando aparecieron los primeros pequeños puntos rojos, los científicos no sabían cómo explicar su existencia y si esto tendría relación con el modelo de evolución del universo.

No obstante, con esta estrella, que en realidad se trata de un agujero negro supermasivo envuelto en gas denso, brillando desde dentro como un faro rojo, podría explicar los famosos puntos. Con este hallazgo se podría entender mejor cómo se formaron en el universo primitivo, aunque el misterio aún no está resuelto.

