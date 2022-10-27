El telescopio James Webb reveló fotos que acercan al universo primitivo

El Telescopio James Webb sigue sorprendiendo a miles de aficionados al espacio, pues recientemente la NASA compartió nuevas imágenes de la galaxia más lejana conocida, la cual reveló detalles que se acercan al origen del universo como nunca antes se había visto.

A través de un comunicado emitido durante la tarde de este 26 de octubre, el organismo estadounidense reveló tres fotografías distintas de la galaxia MACS0647-JD, la cual fue descubierta hace 10 años a través del Telescopio Espacial Hubble, pero que este 2022 fue redescubierta con una infinidad de detalles que presumen un acercamiento al universo primitivo.

Fue el propio astrónomo Dan Coe, descubridor de la galaxia en 2012, quien explicó la relevancia de las nuevas imágenes, pues detalló que con Hubble, las imágenes de la galaxia más lejana presentaban un punto rojo pálido, “solo una pequeña galaxia en los primeros 400 millones de años del universo”; sin embargo, ahora el Telescopio James Webb ha revelado que la misma galaxia es en realidad la convergencia entre dos objetos.

Estamos discutiendo activamente si se trata de dos galaxias o dos grupos de estrellas dentro de una galaxia

Hubble had observed galaxy MACS0647-JD, but where Hubble saw one object, Webb saw TWO! Are they two galaxies merging? Or two clumps of stars within a galaxy? We don’t know yet, but Webb could help figure it out.



*Data is from Webb science in progress, not yet been peer reviewed. pic.twitter.com/EDWS9VnnDt — NASA Hallo-Webb Telescope 🕸🕷🎃 (@NASAWebb) October 26, 2022

Tiger Yu-Yang Hsiao, astrónomo que trabaja en el Telescopio Webb, añadió que podrían estar presenciando una fusión de galaxias en el universo muy primitivo, algo que sería emocionante para el mundo de la ciencia, pues sería la primera fusión conocida en la historia del universo.

La relevancia de este descubrimiento es que, hasta el momento, el estudio de galaxias en el universo primitivo es escaso y se sabe muy poco de él, por lo que estas nuevas imágenes podrían ser el inicio para comprender cómo evolucionaron hasta convertirse en la galaxia como en la que vivimos hoy en día.

Las tres imágenes derechas de la galaxia MACS0647-JD son las nuevas revelaciones del Telescopio James Webb|Telescopio James Webb

De igual forma, es un paso más para entender el desarrollo del universo a lo largo del tiempo, pues se trata de la galaxia más lejana conocida hasta la fecha.

Por último, la NASA puso énfasis en que esto es apenas el primer vistazo, pues no se ha observado ningún punto específico con una larga exposición o mediante una investigación detallada, por lo que se trata del comienzo de las averiguaciones del telescopio Webb.