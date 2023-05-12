Astrónomos descubren lo que creen es la explosión más grande jamás detectada en el espacio

Un equipo internacional de astrónomos, liderado por la Universidad de Southampton y con la participación del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC), ha descubierto lo que creen que es la explosión más grande jamás detectada en el espacio.

Más de 10 veces más brillante que cualquier estrella en explosión registrada

La explosión es más de 10 veces más brillante que cualquier estrella en explosión registrada, conocida como supernova, (explosión estelar) y 3 veces más brillante que el evento de disrupción de marea, cuando una estrella cae dentro de un agujero negro supermasivo.

La explosión sigue brillando después de tres años

Hasta ahora la explosión más grande ha durado más de tres años, mucho más que la mayoría de las supernovas, que normalmente solo son visiblemente brillantes durante unos meses.

Una teoría es que la explosión se produjo cuando un agujero negro se tragó una gran nube de gas

Un destello en el cielo fue detectado y registrado automáticamente por primera vez en 2020 por la Instalación Transitoria Zwicky en California. Pero no fue hasta un año después que los astrónomos lo detectaron al revisar los datos.

Llamaron al evento AT2021lwx. En ese momento pensaron que no tenía nada de especial porque no había indicios de qué tan lejos estaba y, por lo tanto, no era posible calcular su brillo.

A 8 mil millones de años luz de distancia

El año pasado, un equipo dirigido por el Dr. Philip Wiseman de la Universidad de Southampton, en Inglaterra, Reino Unido, analizó la luz del evento que les permitió calcular su distancia: 8 mil millones de años luz de distancia, cuando el universo tenía unos 6.000 millones de años, y todavía está siendo detectada por una red de telescopios. El Dr. Wiseman describió el momento en que descubrió el brillo del fenómeno.

El equipo estaba completamente desconcertado en cuanto a qué podría haber causado algo tan brillante. No había nada en la literatura científica que pudiera explicar algo tan brillante que duró tanto tiempo, según el Dr. Wiseman.

"La mayoría de las supernovas y los eventos de interrupción de las mareas solo duran un par de meses antes de desvanecerse. Que algo sea brillante durante más de dos años fue inmediatamente muy inusual".

Enorme nube de gas, posiblemente miles de veces más grande que nuestro Sol

Su teoría es que la explosión más grande en el espacio es el resultado de una enorme nube de gas, posiblemente miles de veces más grande que nuestro Sol, tragada por un agujero negro supermasivo.

Esto enviaría ondas de choque a través del espacio y dejaría restos sobrecalentados de la nube que rodea el agujero negro como una rosquilla gigante.

Se cree que todas las galaxias tienen agujeros negros gigantes en su corazón. El Dr. Wiseman cree que tales poderosas explosiones podrían desempeñar un papel importante en lo que él describe como "esculpir" el centro de las galaxias.

"Podría ser que estos eventos, aunque extremadamente raros, sean tan energéticos que sean procesos clave de cómo los centros de las galaxias cambian con el tiempo".

Hay diferentes teorías sobre lo que podría haber causado tal explosión, pero el equipo considera que la explicación más factible es que una nube extremadamente grande de gas (principalmente hidrógeno) o polvo se ha desviado de su órbita alrededor del agujero negro y ha sido atrapada por este.

Ahora se está buscando más explosiones enormes como esta, según el Dr. Robert Massey, director ejecutivo adjunto de la Royal Astronomical Society.

"Nunca habíamos visto algo así antes y ciertamente no en esta escala", le dijo a BBC News.

"Me sorprendería si este es el único objeto como este en el Universo".

El Dr. Wiseman espera detectar más eventos como este con los nuevos sistemas de telescopios que entrarán en funcionamiento en los próximos años.

El objetivo es recopilar más datos sobre la explosión

El equipo ahora se propone recopilar más datos sobre la explosión más grande, observando el objeto en diferentes longitudes de onda, incluidos los rayos X, que podrían revelar la temperatura del objeto y qué procesos podrían estar teniendo lugar en la superficie.

También llevarán a cabo simulaciones computacionales mejoradas para probar si coinciden con su teoría de la causa de la explosión.

AT2021lwx fue detectada por primera vez en 2020 por la Zwicky Transient Facility en California y posteriormente recogida por el Sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides (ATLAS, por su sigla en inglés), con sede en Hawái. Estas instalaciones examinan el cielo nocturno para detectar objetos transitorios que cambian rápidamente de brillo, lo que lleva a detectar eventos cósmicos como supernovas, así como asteroides y cometas. Hasta ahora, se desconocía la magnitud de la explosión.

Los detalles fueron publicados en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.