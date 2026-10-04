Lo asesinan a tiros mientras viajaba en su vehículo en Álvaro Obregón, CDMX

Un ataque a balazos interrumpió la tranquilidad en la colonia Las Haciendas, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde un hombre murió y dos mujeres resultaron lesionadas mientras se encontraban a bordo de un vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de una agresión directa. Tras el ataque, las dos mujeres fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Acordonan zona tras balacera en Las Águilas, CDMX

La zona de la calzada de Las Águilas fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes esperaron el arribo de los servicios periciales para realizar las diligencias correspondientes.

El agente del Ministerio Público fue notificado de lo ocurrido y quedó a cargo de las investigaciones para determinar cómo sucedieron los hechos y establecer la identidad de los responsables.

Asesinan a balazos a un hombre a bordo de un #vehículo en la Calzada de #LasÁguilas, en la alcaldía #ÁlvaroObregón. El ataque ocurrió mientras la víctima se encontraba dentro del automóvil. @tritonazteca11 https://t.co/R8ojR6PLIE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 4, 2026

¿Qué se sabe hasta ahora del ataque en Las Águilas?

Después de la agresión, los responsables habrían escapado del lugar por lo que las autoridades trabajan en su localización.

Operadores de la policía capitalina revisan las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del C5 y C2 instaladas en los alrededores de la zona.

Los testimonios recabados de manera preliminar en el lugar también son considerados como parte de las primeras indagatorias.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades buscan reconstruir la ruta que siguieron los presuntos responsables después del ataque y obtener elementos que permitan identificarlos.

¿Cuántos homicidios registró México en 2025?

La violencia homicida dejó dos cifras distintas sobre la mesa al revisar los registros de 2025. Por un lado, el Inegi contabilizó 27 mil 989 homicidios; por otro, el SESNSP reportó 24 mil 344; la diferencia supera los 3 mil 600 casos, una brecha cercana al 15% que vuelve relevante revisar cómo se construyeron ambas estadísticas y qué ocurrió en las entidades federativas.

Hoy, los homicidios continuan siendo una constante en México, a pesar de que el discurso del gobierno marca que van a la baja los hechos dicen otra cosa.