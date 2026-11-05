La periodista Yoani Sánchez recuperó su libertad, después de permanecer aproximadamente nueve horas bajo custodia de las fuerzas de seguridad de Cuba.

La información fue difundida por el portal independiente 14ymedio, medio que dirige junto con su esposo, el columnista Reinaldo Escobar.

¿Por qué el gobierno de Cuba detuvo a Yoani Sánchez?

Tras abandonar las instalaciones donde permaneció detenida, Yoani Sánchez informó que las autoridades le atribuyeron el presunto delito de atentado contra el orden constitucional.

Su liberación ocurrió luego de que durante la mañana se reportara su arresto en La Habana, situación que generó reacciones de organizaciones defensoras de la libertad de prensa y los derechos humanos.

“Acabo de llegar a casa, gracias a todos por la solidaridad y la difusión de la arbitraria detención que sufrí esta mañana. Ese apoyo fue el que logró descorrer los cerrojos y abrir los barrotes”, escribió la periodista en su cuenta de X.

#Cuba Acabo de llegar a casa, gracias a todos por la solidaridad y la difusión de la arbitraria detención que sufrí esta mañana. Ese apoyo fue el que logró descorrer los cerrojos y abrir los barrotes. — Yoani Sánchez (@yoanisanchez) November 5, 2026

De acuerdo con 14ymedio, la periodista fue interceptada alrededor de las 9:30 horas al salir de su vivienda ubicada en el barrio de Nuevo Vedado.

En un correo electrónico enviado a CNN y compartido por el mismo medio de comunicación, integrantes del portal explicaron que la periodista les había informado que la policía se la había llevado.

La noticia también fue confirmada durante las primeras horas del día por su esposo, Reinaldo Escobar, quien publicó en su cuenta de Facebook que Yoani Sánchez había sido detenida por agentes de la Seguridad del Estado en la capital cubana.

Gobierno de Cuba en silencio tras detención de Yoani Sánchez

CNN informó que había buscado una postura del Gobierno de Cuba sobre la detención, aunque hasta el momento de la publicación de la información no había recibido una respuesta oficial.

Yoani Sánchez es una periodista y bloguera reconocida internacionalmente por su trabajo y por las críticas contra el Gobierno cubano y las condiciones políticas y sociales de la isla.

A lo largo de su trayectoria ha enfrentado otras detenciones de corta duración, algunas de ellas después de cubrir manifestaciones y acontecimientos relacionados con la oposición.