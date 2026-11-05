Un nuevo episodio de represión contra la prensa independiente ha generado conmoción en Cuba. La periodista y activista Yoani Sánchez, directora del portal informativo 14ymedio, fue víctima de una detención arbitaria y violenta llevada a cabo por agentes de la policía política y de la Seguridad del Estado en la ciudad de La Habana. El operativo irregular se registró aproximadamente a las 9:30 de la mañana de este jueves, momento en el que la comunicadora abandonaba las instalaciones de su vivienda.

La residencia de la periodista se ubica en el sector de Nuevo Vedado, dentro del municipio Plaza de la Revolución, zona donde fue interceptada de manera intempestiva por los efectivos del régimen cubano. De acuerdo con los primeros reportes difundidos por su redacción y allegados, la periodista simplemente salía de su hogar con la intención de realizar compras rutinarias de alimentos y víveres en el mercado de su barrio cuando fue obligada a subir a una patrulla oficial para trasladarla a un paradero desconocido hasta el momento.

Alerta por la integridad de la directora de 14ymedio

La detención de la periodista ha encendido las alarmas de organismos internacionales defensores de los derechos humanos y la libertad de prensa. La labor periodística ejercida a través de 14ymedio se ha caracterizado por documentar la realidad económica, social y de restricción a las libertades individuales dentro de la isla, situación por la cual Yoani Sánchez y su equipo han permanecido bajo un constante acoso por parte del aparato represivo del Estado.

Diversos gremios y colegas han calificado la acción policial de este jueves como una privación ilegal de la libertad y un acto de hostigamiento directo destinado a acallar las voces críticas en el país. Tras las acciones ejecutadas a plena luz del día en Nuevo Vedado, la redacción de su medio de comunicación y la comunidad periodística internacional exigen la inmediata liberación de la comunicadora, así como el respeto absoluto a su integridad física.