Notas
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EU anuncia nuevas sanciones a Cuba: Van contra empresas estatales de níquel y militares
La administración de Donald Trump anunció sanciones contra siete objetivos vinculados con el gobierno de Cuba.
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VIDEO: Dayan enseña cómo sobrevivir a los apagones en Cuba
Ante apagones e incertidumbre, Dayan Marrero comparte trucos e inventos caseros para resistir a la crisis energética y la falta de internet en Cuba.
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EU sanciona al nieto de Raúl Castro; acusado de explotar recursos naturales en beneficio del régimen cubano
Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, y varias empresas estatales, fueron sancionadas por el gobierno de Estados Unidos.
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Cuba en la oscuridad total: Nuevo apagón masivo afecta a más de 3 millones de personas
La crisis se sigue acrecentando en Cuba con un nuevo apagón masivo que dejó a 3.6 millones de personas sin electricidad.
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“Creyeron que pronto habría cura”: Este fue el destino de los ‘frikis cubanos’ que se inyectaron VIH para evitar los trabajos forzados ordenados por Castro en los 90
La historia de los frikis cubanos que en los años 80 y 90 se inyectaron sangre con VIH para huir de la represión, la cárcel y el trabajo forzado durante la dictadura de Castro.
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Estados Unidos impone nuevas sanciones a empresas estatales de Cuba
Estados Unidos impuso nuevas sanciones a diez empresas estatales de Cuba y a la cúpula del ICAP, endureciendo el cerco financiero contra la isla.