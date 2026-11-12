Un ataque armado dentro de un centro médico de Tuxpan, Veracruz, dejó a un paciente sin vida y a otra persona lesionada. Tras la agresión, cuatro personas fueron detenidas y quedaron a disposición de las autoridades, que investigan su presunta participación en el homicidio.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad de los detenidos.

¿Qué pasó durante el ataque armado en el hospital de Tuxpan?

La agresión ocurrió este jueves 12 de noviembre, cuando sujetos armados ingresaron a las instalaciones de un centro médico en Tuxpan y dispararon contra una persona que recibía atención médica.

El ataque terminó con la vida de la víctima, mientras que otra persona resultó lesionada. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado públicamente la identidad de las personas involucradas ni el posible móvil de la agresión.

¿Quiénes son los cuatro detenidos por el ataque en Tuxpan?

Como parte de las primeras investigaciones, las autoridades identificaron la presunta participación de cuatro personas en el ataque armado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y de la Policía Municipal realizaron las detenciones y posteriormente entregaron a los sospechosos al Ministerio Público.

La Fiscalía Regional de Tuxpan continúa con las diligencias para integrar la carpeta de investigación.

¿Qué pasará con los detenidos tras el homicidio en el hospital?

Los cuatro detenidos serán presentados ante el órgano jurisdiccional correspondiente, que determinará su situación jurídica.

La Fiscalía señaló que las investigaciones continuarán para esclarecer el homicidio y la agresión contra la segunda víctima. Mientras tanto, los detenidos conservan su presunción de inocencia y deberán seguir el proceso conforme a derecho.