Trágica noche en Veracruz: Ataque armado en refinería de Minatitlán deja un trabajador muerto

La noche del pasado sábado 10 de octubre se registró un ataque armado en la puerta 2 administrativa de la refinería Lázaro Cárdenas, ubicada en el municipio de Minatitlán, en el sur de Veracruz, dejando una víctima mortal y otras personas lesionadas.

El saldo fue un guardia de seguridad sin vida, y un trabajador resultó herido.

¿Cómo ocurrió el ataque armado en la refinería de Minatitlán?

Los primeros reportes indican que el ataque armado ocurrió cuando sujetos abordo de una motocicleta abrieron fuego contra el personal de vigilancia que resguardaba el acceso principal a la refinería.

Tras la agresión los responsables huyeron rápidamente del lugar de los hechos. Hasta el momento se desconoce su paradero.

Por su parte, la Fiscalía General del estado comenzó las diligencias correspondientes para dar con los responsables del ataque armado en Veracruz.

Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas ni el por qué del ataque.

La noche de este sábado se vio marcada por un hecho v10l3nt0 en el acceso administrativo de la refinería de Minatitlán 🚨💥 ¿Qué se sabe? ➡️ Toda la información en https://t.co/3Sx42opvUo #Minatitlán #Veracruz #Seguridad https://t.co/Sjf9wVRRtH — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) October 11, 2026

¿Qué dijo Pemex sobre el ataque en la refinería de Minatitlán?

A través de redes sociales Petróleos Mexicanos (PEMEX) lanzó un comunicado en el que aseguró que la empresa ya está colaborando con las autoridades competentes para la atención del caso, además de confirmar la muerte del trabajador.

"La empresa colabora con las autoridades competentes para la atención del caso (...) PEMEX continuará informando conforme se disponga de información verificada", explicaron a través de redes sociales.

#Pemex informa que dos trabajadores resultaron lesionados en la portada norte de la refinería Minatitlán. La empresa colabora con las autoridades competentes para la atención del caso. Pemex continuará informando conforme se disponga de información verificada. — Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 11, 2026

¿Qué hacer en caso de balacera en CDMX?

La violencia en México no para, por ello, es importante estar preparados y saber qué hacer en caso de estar en situaciones peligrosas, pero ¿qué hacer en caso de una balacera?

