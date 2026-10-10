¡Tragedia en Mérida! Ataque de abejas deja una mujer muerta y dos personas lesionadas

Una mujer murió y otras dos personas resultaron lesionadas durante un ataque de abejas registrado este viernes 9 de octubre en el fraccionamiento Brisas, al oriente de Mérida, Yucatán.

La emergencia movilizó a bomberos, policías y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes acudieron para atender a las víctimas y resguardar el área.

¿Cómo ocurrió el ataque de abejas en Mérida?

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, las labores de poda habrían alterado al enjambre, cuyas abejas comenzaron a atacar a las personas que se encontraban en el lugar.

Los hechos se reportaron en calles del fraccionamiento Brisas, al oriente de Mérida, Yucatán. Sin embargo, los primeros informes presentan diferencias sobre el punto exacto donde ocurrió la emergencia: algunas versiones ubican el ataque en la calle 24, entre las calles 21 y 26 Diagonal, mientras que otras lo sitúan en el cruce de las calles 25 y 23.

Tras recibir el aviso, los servicios de emergencia se trasladaron al sitio para auxiliar a los afectados. Al revisar a la mujer, los equipos confirmaron que ya no presentaba signos vitales; las otras dos personas recibieron atención médica y fueron trasladadas para continuar con su valoración.

Policía y bomberos acordonaron la zona

Elementos de seguridad establecieron un perímetro para evitar que más habitantes se acercaran al enjambre y quedaran expuestos a nuevas picaduras; en el operativo también participaron ambulancias de la SSP, que brindaron atención prehospitalaria.

La presencia de los equipos de emergencia generó movilización en el sector, donde también se alertó a los vecinos para que evitaran acercarse al punto del incidente mientras se atendía la situación.

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¿Quiénes fueron las víctimas del ataque de abejas?

Hasta el momento, no se habían difundido oficialmente los datos de identificación de la mujer fallecida ni detalles sobre las condiciones médicas de las otras dos personas afectadas.