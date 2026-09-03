¡Cae influencer y tres más tras ataque en complejo de box! Los investigan por homicidios y venta de droga en Hermosillo

Una función de box que estaba por realizarse en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo terminó suspendida el pasado 28 de agosto, después de que sujetos realizaron disparos durante el montaje y posteriormente incendiaron el ring donde se desarrollaría el espectáculo.

A varios días del ataque, las investigaciones dieron un giro: tres personas fueron detenidas por su probable relación con lo ocurrido en el recinto y, de acuerdo con la Fiscalía de Sonora, también son investigadas por posibles vínculos con homicidios registrados recientemente en la capital del estado.

Del montaje del ring al ataque que suspendió la función

Todo ocurrió antes de que comenzara el espectáculo, cuando el CUM todavía se preparaba para recibir una función de box con influencers y boxeadores.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, sujetos identificados como integrantes de un grupo criminal ingresaron al inmueble, realizaron disparos y prendieron fuego al ring que sería utilizado durante el evento.

La agresión estuvo dirigida contra la producción y organización de la función; ante el riesgo, las autoridades determinaron cancelar el espectáculo porque no existían condiciones de seguridad para llevarlo a cabo.

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Tres detenidos son investigados por homicidios en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que tres personas permanecen detenidas por su probable relación con los hechos del CUM y que las diligencias ministeriales también las vinculan con diversos homicidios ocurridos recientemente en Hermosillo.

Por ahora, la Fiscalía no ha informado públicamente qué asesinatos específicos estarían relacionados con los detenidos ni ha establecido de manera definitiva su responsabilidad; las investigaciones continúan y los tres serán puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

También cae un influencer con una orden de aprehensión

Las mismas investigaciones llevaron a la captura de una cuarta persona, identificada públicamente como influencer.

Según la Fiscalía, utilizaba sus plataformas para presuntamente promover actividades relacionadas con la venta de drogas durante distintos eventos. Además, contaba con una orden de aprehensión vigente.

Las autoridades mantienen abiertas otras líneas de investigación sobre personas que formaban parte del elenco programado para la función y que cuentan con carpetas de investigación en integración.