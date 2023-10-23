Ataque armado contra hermano del alcalde de Tacámbaro, Michoacán deja 5 muertos

La mañana de este lunes 23 de octubre se reportó un enfrentamiento a balazos en la cabecera municipal de Tacámbaro, Michoacán en el que delincuentes habrían atacado al hermano del alcalde Artemio Moriya Sánchez, quien resultó lesionado, sin embargo, sus escoltas repelieron el ataque.

El hermano del alcalde solo resultó herido, de acuerdo con los reportes preliminares.

De forma preliminar, fuentes policiales refieren que, a consecuencia de la refriega, lamentablemente un policía perdió la vida, 2 uniformados resultaron heridos, además al menos otros 3 civiles ajenos a los hechos también fallecieron durante la agresión.

Más tarde se confirmó que una empleada de un restaurante también perdió la vida.

Sin embargo, esta información deberá ser confirmada conforme avancen las diligencias que realiza la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

A través de redes sociales, algunos pobladores publicaron videos en los que se aprecia a civiles que visten ropas tácticas, que realizan descargas de armas largas y posteriormente abordan tres camionetas en las que se dan a la fuga.

Llegan a Tacámbaro elementos de la policía

Al tener conocimiento de lo ocurrido, a la zona se movilizaron elementos de los tres niveles de gobierno, los cuales han desplegado un fuerte despliegue por aire y tierra para dar los responsables de la violencia en el lugar.

En tanto que las autoridades investigadoras se desplazan al área para iniciar las respectivas diligencias de resguardo del área y levantamiento de los cuerpos.

Sobre el caso la Fiscalía General del Estado informó en su cuenta de “X”: “La #FiscalíaMich lleva a cabo actos de investigación con relación a los hechos registrados esta mañana en #Tacámbaro. El saldo preliminar es de cinco personas sin vida, entre ellas una trabajadora de un restaurante y un elemento de la Policía Municipal”.

La #FiscalíaMich lleva a cabo actos de investigación con relación a los hechos registrados esta mañana en #Tacámbaro. El saldo preliminar es de cinco personas sin vida, entre ellas una trabajadora de un restaurante y un elemento de la Policía Municipal pic.twitter.com/r8fDQfRJn4 — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) October 23, 2023

Cabe recordar que el pasado 30 de julio, un sobrino del presidente municipal identificado como Yoshio M., fue asesinado a balazos en el Libramiento de Tacámbaro.