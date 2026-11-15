Ataque armado en antro de Mazatlán deja saldo fatal; violencia persiste pese a miles de refuerzos

Un ataque armado en un establecimiento de la Zona Dorada de Mazatlán, Sinaloa, dejó un guardia de seguridad muerto y un cliente lesionado durante este fin de semana. La agresión ocurrió después de que un hombre intentara ingresar al negocio y el personal le negara el acceso; tras disparar, el presunto responsable escapó.

El hecho provocó una reacción del establecimiento y del Gobierno estatal. Mientras el negocio pidió apoyo de las autoridades para proteger a trabajadores y empresarios, la administración sinaloense expresó su solidaridad con las víctimas y aseguró que mantiene la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales, pese al despliegue de miles de elementos anunciado para reforzar la seguridad en Mazatlán.

¿Cómo ocurrió el ataque armado en la Zona Dorada de Mazatlán?

La agresión se registró en la cervecería La Malinche, ubicada sobre la avenida Camarón Sábalo. De acuerdo con los datos preliminares, un hombre armado intentó entrar al establecimiento, pero los trabajadores de seguridad le impidieron el acceso.

La negativa derivó en un ataque a balazos contra el personal del lugar; uno de los guardias murió y un cliente resultó herido. Después de realizar los disparos, el presunto agresor abandonó la zona.

El Gobierno de Sinaloa reitera su compromiso con la población ante los hechos ocurridos en Mazatlán.



Nos solidarizamos con trabajadores, familias y propietarios. Mantenemos la estrategia de seguridad para que los sectores productivos desarrollen sus actividades con tranquilidad. pic.twitter.com/BT4u4ipC21 — Gobierno del Estado de Sinaloa (@sinaloagobmx) November 16, 2026

El llamado de trabajadores y empresarios ante la inseguridad

Después de lo ocurrido, el establecimiento difundió un posicionamiento en el que manifestó su preocupación por las condiciones de seguridad que enfrentan quienes trabajan y mantienen negocios en Mazatlán.

En su mensaje, destacó que detrás de cada establecimiento existen familias que dependen de sus actividades económicas y que esperan el regreso de sus seres queridos al terminar la jornada. Por ello, solicitó la intervención de las autoridades para proteger a trabajadores, empresarios y habitantes.

Un ataque armado en el antro La Malinche, en Mazatlán, dejó una persona mv3rta y otra herida



Tras los hechos, el Gobierno reforzó la vigilancia en el estado#Mazatlán #Seguridad #Sinaloa pic.twitter.com/2fL4qaNFux — ML Noticias (@mlnoticiasmx) November 16, 2026

¿Qué respondió el Gobierno de Sinaloa tras la agresión?

El Gobierno estatal expresó su solidaridad con los trabajadores afectados y sus familiares; también sostuvo que existe coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las corporaciones estatales y la policía municipal.

La administración aseguró que la vigilancia permanece activa en carreteras y zonas urbanas, rurales, turísticas y comerciales, como parte de la estrategia para recuperar la tranquilidad en la entidad.

Mazatlán tendrá 4 mil 550 elementos de la Guardia Nacional

El ataque ocurre en un contexto de refuerzo de seguridad para el puerto; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, anunció en días recientes la incorporación de 4 mil 200 elementos adicionales de la Guardia Nacional a los 350 que ya estaban desplegados, para alcanzar una fuerza de 4 mil 550 efectivos.