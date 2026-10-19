Golpe a “Los Chapitos”: Detienen al “Talibán” por el secuestro y asesinato de 10 mineros en Sinaloa

La violencia en Sinaloa alcanzó uno de sus puntos máximos cuando en enero de 2026 se reportó el secuestro de 10 mineros de la empresa Vizsla Silver Corp., en La Concordia. Solo una semana después, se hablaba de la desaparición de cuatro turistas del Estado de México que habían viajado a Mazatlán para disfrutar de sus vacaciones.

Tuvieron que pasar 8 meses para que las investigaciones empezaran a dar resultados; esto a raíz de la captura de Jesús Abraham, alias “El Talibán”, hoy acusado de estar vinculado a estas desapariciones, además de nexos con una facción de “Los Chapitos”.

Mineros secuestrados y asesinados en Sinaloa

El 23 de enero de 2026, sujetos armados ingresaron al campamento Clementinas, donde se alojaban técnicos y trabajadores contratados por la empresa minera canadiense Vizsla Silver.

Esa mañana, al menos 10 trabajadores fueron secuestrados, y aunque al principio ninguna autoridad levantó el reporte, en febrero de 2026 se confirmaron las peores noticias: varios cuerpos fueron localizados en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde.

#NoticiadeUltimaHora #ComunicadoDePrensa En una operación coordinada fue detenido Jesús Abraham N (a) “Talibán” y una célula delictiva del “Cártel del Pacífico” https://t.co/E2fs7iOp6R https://t.co/KDg3n0ZCqj — @Defensamx (@Defensamx1) October 18, 2026

Entre las víctimas se encontraban José Ángel Hernández Vélez, de 37 años, originario de Zacatecas; José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, originario de Guerrero, e Ignacio Aurelio Salazar Flores, también originario de Zacatecas.

Todos trabajadores que habían dejado sus lugares de origen para ganarse la vida, pero quedaron atrapados en la narcoviolencia que azota a Sinaloa.

Detienen al “Talibán” y 4 integrantes de “Los Chapitos” por secuestros en Sinaloa

El caso claro que desató la indignación nacional. Obligó a que las autoridades comenzaran a investigar a los responsables, empezando las primeras detenciones con Gabriel “N”, alias “El Gabito” o “El 80”, señalado como operador de “Los Chapitos”.

En septiembre también fueron detenidos Ángel Gabriel “N”, alias “Tronco”, y Milton Yair “N”, también acusados por el asesinato de los 10 mineros en La Concordia.

En Sinaloa, como resultado de trabajos de inteligencia militar, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @sspsinaloa1, detuvieron en dos acciones realizadas en El Rosario y Mazatlán a Jesús Abraham “N”, alias “Talibán”, y a cuatro integrantes de una célula delictiva, además de asegurar armamento y equipo táctico. Los detenidos están vinculados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de una empresa minera en La Concordia, así como con el secuestro de cuatro turistas originarios del Estado de México, ocurrido en Mazatlán. El Gabinete de Seguridad mantiene acciones coordinadas de inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia, desarticular estructuras criminales y combatir la impunidad. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 19, 2026

Este 18 de octubre, las autoridades informaron sobre la captura de Jesús Abraham “N”, alias “El Talibán”, junto con otros cuatro integrantes de esta célula criminal, todos relacionados con secuestros cometidos en distintos puntos de Sinaloa.

“Talibán” acusado del secuestro de 4 turistas en Mazatlán, Sinaloa

Otro caso que conmocionó a Sinaloa en febrero de 2026 fue el secuestro de 6 turistas originarios del Estado de México (Edomex), entre ellos una niña, que viajaron a Mazatlán para celebrar el cumpleaños de su mamá.

Los 6 se trasladaban en vehículos tipo Razer en la zona costera de Cerritos, cuando fueron interceptados por un comando. Un día después, una mujer y una niña de nueve años fueron liberadas en el poblado de El Habal.

Pero los cuatro hombres identificados como Óscar, Omar Alexis, Javier y Gregorio nunca regresaron con sus familias, y hasta el día de hoy, se desconoce su paradero.

Con este caso, las investigaciones ya sumaban al menos 22 detenciones. A esa cifra se agregó este domingo la captura de Jesús Abraham “N”, a quien también se señala por su presunta relación con estos hechos.

