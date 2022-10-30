Hombre ataca centro de procesamiento de migrantes de Reino Unido

Un ataque se registró en Reino Unido, luego de que un hombre arrojó bombas de aceite con fuegos artificiales en un centro de procesamiento de migrantes en el puerto de Dover, en el sur de Inglaterra, el domingo 30 de octubre y luego se suicidó, dijo un fotógrafo de Reuters.

El atacante, un hombre blanco con una camisa a cuadros, se acercó al centro en un vehículo utilitario deportivo SEAT blanco alrededor de las 11:20 GMT.

Salió y arrojó tres bombas de aceite al centro de procesamiento de migrantes, una de las cuales no estalló, dijo el fotógrafo.

Luego del ataque condujo hasta una gasolinera cercana, se ató una soga improvisada alrededor del cuello, la sujetó a un poste de metal y se suicidó, dijo el fotógrafo.

“Los oficiales establecieron que se habían arrojado de dos a tres dispositivos incendiarios en las instalaciones de inmigración del Ministerio del Interior”, dijo la policía de Kent en un comunicado sobre el ataque.

🇬🇧 Un hombre arrojó cócteles molotov contra las instalaciones de un centro de procesamiento de inmigrantes en el puerto de Dover, en el Reino Unido, y luego se suicidó, informa Reuters.



El individuo llegó al lugar a bordo de un automóvil y arrojó tres bombas pic.twitter.com/XIrBqJjKcj — Sarah Ilych (@Sarah83336937) October 30, 2022

"Se ha informado de una lesión menor. El sospechoso ha sido identificado y localizado. Las investigaciones sobre el incidente siguen en curso".

El ataque se produce en medio de un debate político muy cargado sobre la inmigración en Reino Unido.

El número de personas que intentan cruzar el peligroso Canal de la Mancha para ingresar a Reino Unido ha aumentado considerablemente.

El gobierno enfrenta críticas de algunos sectores de que los controles fronterizos son demasiado débiles, mientras que organizaciones benéficas y grupos de derechos humanos dicen que los solicitantes de asilo están siendo tratados de manera inhumana.

El sábado (29 de octubre), el Times informó que las decisiones tomadas por la ministra del Interior, Suella Braverman, condujeron directamente a hacinamiento y brotes de sarna y difteria en un centro de procesamiento de migrantes diferente en Kent, citando múltiples fuentes gubernamentales.