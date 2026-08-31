Ataque en Times Square deja dos heridos y una mujer baleada por policías de Nueva York

Un ataque en Times Square dejó al menos dos personas heridas por arma blanca durante la tarde de este lunes 31 de agosto; una mujer señalada por las autoridades como la presunta agresora terminó baleada por policías de Nueva York después de que, según los primeros reportes, se negara a soltar los objetos que llevaba consigo.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la calle 42 Oeste y la Séptima Avenida, una de las zonas más concurridas de Manhattan; tras la agresión, la mujer se desplazó hacia el norte y llegó hasta una subestación de la policía, donde finalmente fue interceptada por los agentes.

¿Qué pasó durante el ataque en Times Square?

Los primeros reportes indican que dos personas fueron apuñaladas, aunque hasta el momento no se ha informado públicamente cuál es su estado de salud; tanto los heridos como la mujer fueron trasladados posteriormente a hospitales de la zona para recibir atención médica.

De acuerdo con los reportes de medios locales, la mujer llevaba dos cuchillos y habría estado amenazando a personas en el área antes de que intervinieran los policías; cuando los agentes acudieron tras recibir el reporte del ataque, ella escapó en dirección a una instalación policial.

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WATCH: Stabbing suspect shot by police in Times Square, NYC, according to Citizen. pic.twitter.com/yqJfomjXRt — Scope Report (@ScopeReport_) August 31, 2026

La mujer fue baleada por policías de Nueva York

La persecución terminó cerca de una subestación de la policía, donde los agentes intentaron detenerla; según la información disponible, la mujer no habría accedido a desprenderse de los cuchillos, situación que precedió al uso de un arma de fuego por parte de los policías.

La mujer fue alcanzada por los disparos y también recibió atención médica; por ahora, la información disponible no precisa la gravedad de sus lesiones.

Autoridades descartan terrorismo en este momento

La policía señaló que la mujer aparentaba atravesar una situación relacionada con su estado emocional y, hasta el momento, no considera que el ataque esté vinculado con terrorismo.

La investigación permanece abierta mientras las autoridades buscan esclarecer exactamente cómo comenzaron las agresiones y qué ocurrió durante la intervención policial; por tratarse de una noticia en desarrollo, podrían surgir nuevos detalles sobre los heridos, la mujer y las circunstancias del ataque.